Twee Britse jihadisten, bekend als 'The Beatles', in VS aangeklaagd

Twee Britten die zich hadden aangesloten bij Islamitische Staat in Syrië worden in de Verenigde Staten aangeklaagd voor hun betrokkenheid bij het onthoofden van zeker vier Amerikaanse gijzelaars. Volgens bronnen bij justitie in de VS worden ze later vandaag voor de rechter geleid in Alexandria in de staat Virginia.

De twee, Alexanda Kotey en El Shafee Elsheikh, maken deel uit van de groep IS'ers die vanwege hun Britse accent door hun gevangenen 'The Beatles van Islamitische Staat' werden genoemd. Ze worden door justitie in Amerika ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij zeker 24 moorden, waaronder de onthoofdingen van journalisten James Foley en Steven Sotloff en hulpverlener Peter Kassig.

Oranje overalls

De onthoofdingsvideo's werden gepubliceerd op de propagandakanalen van IS. Op de filmpjes waren geknielde slachtoffers in oranje overalls te zien, die door in het zwart geklede IS-strijders werden vermoord.

Hoe de aanklacht tegen Alexanda Kotey en El Shafee Elsheikh luidt, is nog niet bekend. De twee werden eind 2018 opgepakt door Syrische militairen en in oktober 2019 overgedragen aan Amerikaanse militairen in Irak. Twee andere 'Beatles' zijn Mohammed Emwazi, die in 2015 omkwam bij een drone-aanval, en Aine Lesley Davis. Die laatste werd in 2017 in Turkije veroordeeld tot zeven jaar cel.

Opgelucht

Nabestaanden van de slachtoffers zijn opgelucht dat de twee naar de Verenigde Staten zijn gehaald. "Ze kunnen nu in een Amerikaanse rechtbank verantwoording afleggen voor de afgrijselijke misdaden die ze hebben begaan tegenover onze kinderen." Het proces tegen de twee kan een van de belangrijkste terrorismeprocessen in de VS worden over IS-terreur.