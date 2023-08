Kort geding van Maurice Steijn tegen Van Hooijdonk van de baan

Ajax-trainer Maurice Steijn ziet af van een kort geding tegen voetbalanalist Pierre van Hooijdonk. De advocaat van Steijn laat aan diverse media weten dat Van Hooijdonk aan de eisen van Steijn heeft voldaan, waardoor het kort geding van de baan is.

Steijn eiste deze week in een brief van zijn advocaat dat Van Hooijdonk uitspraken die hij zondag in NOS Studio Voetbal deed, rectificeerde. Van Hooijdonk verweet Steijn in diens periode als trainer van NAC Breda "betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers". Steijn werkte in het seizoen 2020/2021 bij de club uit Brabant.

Van Hooijdonk bood gisteren excuses aan: "Voor mijn opmerking heb ik geen bewijs en die opmerking had ik daarom ook niet moeten maken", zei de analist.

Gisteren werd ook bekendgemaakt dat Van Hooijdonk voorlopig niet aanschuift als tafelgast bij NOS Studio Voetbal. Dat hebben de oud-voetballer en NOS Sport in goed onderling overleg afgesproken, meldde NOS in een verklaring.

Van Hooijdonk is sinds 2022 lid van de raad van commissarissen bij NAC. Hij houdt zich bij de club bezig met technische zaken en het ontwikkelen van de voetbalvisie. Ondanks zijn uitspraken over Steijn blijft Van Hooijdonk wel in de raad van commissarissen, maakte de club gisteren bekend.