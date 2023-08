Na turbulent Turks jaar focust Daalderop nu op EK: 'Deed denken aan coronacrisis'

"De competitie lag ongeveer een maand stil. Er was veel onzekerheid", vertelt de 24-jarige Daalderop. "We hadden zelf niks van de aardbevingen gemerkt, maar al mijn Turkse teamgenoten kenden wel een familielid of kennis die in dat gebied woonde of ermee te maken had gekregen. Iedereen was heel erg aangedaan."

"Er is veel gebeurd in één seizoen. Met het team zeiden we wel eens grappend dat het voelde alsof er vier seizoenen in één seizoen werden gepropt." En dat kwam onder meer door de aardbevingen die Turkije in februari teisterden.

"Het deed me een beetje denken aan de coronacrisis." Nika Daalderop volleybalde afgelopen seizoen in Turkije en maakte de gevolgen van de aardbevingen daar van dichtbij mee.

Ook op sportief gebied was het een pittig seizoen, vertelt Daalderop over haar periode bij een van de beste clubs ter wereld. Het jaar voordat de 1,89 meter lange volleybalster de overstap naar Turkije maakte, won Vakifbank onder meer de Champions League en het WK voor clubteams.

Het afscheid van haar teamgenoten was dan ook "wel even emotioneel". "Dat heb je eigenlijk altijd wel als je van club wisselt, omdat je een intense band opbouwt met elkaar. Je ziet elkaar zeven maanden lang elke dag. En dat was zeker dit seizoen het geval. Omdat we zo veel hebben meegemaakt met het team, word je best wel hecht."

Volgens Daalderop, die Turkije inmiddels achter zich heeft gelaten en in Italië gaat spelen, deed de natuurramp veel met het hele team. "De sfeer de weken erna, tijdens de hele nasleep van die aardbevingen, was best wel gek."

Oranje opent het EK donderdag in Letland met een poulewedstrijd tegen Spanje. Vervolgens zijn Slowakije, Estland, Frankrijk en Finland de tegenstanders in de groep.

Toch heeft Daalderop het ook "echt heel erg" naar haar zin gehad bij Vakifbank. "Vanwege die druk en wat blessures die ik heb gehad, was het af en toe wat minder leuk, maar al met al kijk ik er wel positief op terug. Ik heb op superhoog niveau getraind, veel geleerd van coach Giovanni Guidetti en de stad Istanbul was ook hartstikke leuk."

En dan zijn de fans in Turkije ook nog eens een stuk fanatieker dan Daalderop gewend was. "Ik heb weleens na een mindere wedstrijd haatberichten ontvangen. Dan denk ik: kom op, we doen ook maar ons best. Dat had ik eerder nog nooit meegemaakt, zo intens."

Daalderop: "Dit seizoen verloren we de eerste twee finales. Toen kwam er opeens veel druk, stress en was er ontevredenheid vanuit het bestuur. Heel anders dan bij andere clubs waar ik heb gespeeld. Er was zelfs sprake van dat er misschien iemand zou worden weggestuurd, of dat er nieuwe mensen bij zouden komen. Het was onrustig."

Al die ervaringen van het afgelopen seizoen neemt Daalderop mee naar het Nederlands team. "Zelf zie ik niet zo goed de groei die ik door heb gemaakt, maar ik ben wel gewoon weer een ervaring rijker. Ik heb bijvoorbeeld meer finales gespeeld."

Ondanks haar nog jonge leeftijd van 24 jaar is ze toch al een van de meer ervaren speelsters in het team van bondscoach Felix Koslowski. "Ik merk wel dat ik de laatste jaren een belangrijke rol krijg in het team en dat ik meer verantwoordelijkheid op me kan en wil nemen."

Olympische Spelen realistisch doel

Met Oranje begint ze vandaag aan het EK, een in meerdere opzichten belangrijk toernooi. Als het aan Daalderop ligt, eindigt Nederland net als twee jaar geleden in de topvier. En daarnaast hoopt ze met Nederland veel punten te verzamelen voor de wereldranglijst. "Want die is belangrijk voor de Spelen", weet ze.

"Ook bij de Nations League waren we daar al mee bezig. Als we dan van een team wonnen dat hoger op de wereldranglijst stond, ging iedereen toch even kijken hoeveel punten we erbij hadden gekregen en of we gestegen waren op de ranglijst. Je merkt dat het leeft in het team."

Nederland staat nu tiende op die ranglijst. "Als we die plaats kunnen vasthouden en het liefst nog één of twee plekjes stijgen, is het wel echt realistisch dat we volgend jaar in Parijs staan."