'Amerikaanse bondscoach Andonovski neemt ontslag na teleurstellend WK'

Bondscoach Vlatko Andonovski van de Amerikaanse voetbalsters neemt ontslag. Dat melden Amerikaanse media. De vrouwenploeg van de Verenigde Staten vloog er op het WK al in de achtste finales uit tegen Zweden. De Amerikaanse voetbalbond zal zijn vertrek als bondscoach later vandaag aankondigen, aldus The New York Times en persbureau AP. Het vierjarige contract van Andonovski zou aan het einde van dit jaar aflopen. De bond zal een interim-coach aanwijzen voor twee wedstrijden in de herfst, maar hoopt een permanente opvolger aan het eind van het jaar te hebben in de aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs. Ontslag niet onverwacht Het ontslag van de 46-jarige Andonovski komt niet onverwacht. De jarenlang oppermachtige Amerikaanse ploeg presteerde matig bij het WK voetbal, nadat het de vorige twee wereldkampioenschappen onder zijn voorganger Jill Ellis had gewonnen. In de groep met Nederland eindigde de Verenigde Staten als tweede na gelijke spelen tegen Oranje (1-1) en Portugal (0-0). Alleen van Vietnam werd met 3-0 gewonnen in de openingswedstrijd.

Er was in de VS de nodige kritiek op Andonovski's tactische beslissingen en wisselbeleid tijdens het WK. Onder zijn leiding veroverde de Amerikaanse ploeg de afgelopen drie jaar alleen brons bij de Spelen in 2021. Na Tokio richtte Andonovski zijn aandacht op het ontwikkelen van jonge talenten, zoals aanvallers Sophia Smith en Trinity Rodman. De Amerikaanse vrouwen traden in Nieuw-Zeeland en Australië aan met liefst veertien WK-debutanten. Bekijk de samenvatting van de achtste finale tussen de VS en Zweden: