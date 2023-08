CPB: zonder nieuwe ingrepen neemt armoede toe

Zonder nieuw beleid van het demissionaire kabinet neemt het aantal mensen in armoede volgend jaar toe met bijna een procentpunt. Bijna een op de zeventien mensen leeft dan in armoede, meldt het Centraal Planbureau (CPB) in een raming voor de komende anderhalf jaar.

Volgens het planbureau verkeert nu 4,8 procent van de bevolking in armoede. Zonder verder ingrijpen stijgt dat naar 5,7 procent in 2024. Ook het percentage kinderen dat in armoede leeft zal stijgen.

De koopkracht daalt dit jaar nog, maar het CPB verwacht dat die volgend jaar stijgt met 1,9 procent. Dat komt door de krappe arbeidsmarkt en de stijging van de lonen. Gemeten over de periode 2022-2024 wordt een daling van de koopkracht verwacht met 1,6 procent, onder meer door de hoge inflatie.

Vervallen energiesteun

De stijging van de armoede komt volgens het CPB deels door de gestegen energieprijzen. Een gedeelte van de maatregelen om die prijsstijging in te dammen vervalt dit jaar.

Voor het zomerreces eiste een meerderheid in de Tweede Kamer dat het demissionaire kabinet met nieuwe maatregelen komt om de verwachte stijging van armoede in 2024 tegen te gaan. Die maatregelen komen er naar verwachting ook, maar het is de vraag wat een demissionair kabinet zoal kan doen. Daarbij is niet duidelijk hoeveel geld er beschikbaar is.

Ondanks de sombere vooruitblik noemt het CPB de Nederlandse economie "als geheel veerkrachtig".

Over een paar weken, op Prinsjesdag, publiceert het Centraal Planbureau een update van de verwachtingen. Daarin nemen de onderzoekers mee wat de impact is van het extra beleid van het kabinet om huishoudens eventueel te compenseren.