'Het gaat langzaam de goede kant op met mijn collega die op de IC belandde'

In de serie Doorwerkers publiceren we dagelijks de ervaringen van mensen in vitale beroepen. De serie heette eerder In de frontlinie. We volgden toen alleen medisch personeel, nu delen ook mensen met andere vitale beroepen hun verhaal. De tekst komt tot stand na een interview met een NOS-redacteur. Vandaag Frans Kremers, IC-verpleegkundige in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

"Met mijn collega, die zelf op de IC belandde, gaat het langzaam de goede kant op. Maar we zijn heel voorzichtig, want met corona weet je het gewoon niet. We hebben vandaag goed nieuws gehad en hopen dat het de komende dagen zo doorgaat.

De extra afdeling waar ik de laatste tijd heb gewerkt, is inmiddels weer gesloten. De reguliere zorg wordt vanaf vandaag weer opgestart, dus daar komen zo snel mogelijk weer patiënten te liggen die klaar worden gemaakt voor een operatie. Indien dat nodig zou zijn kunnen we wel weer opschalen.

We hebben nu weer meer tijd voor mensen. Vandaag ben ik bijvoorbeeld naar buiten gegaan, met IC-patiënten die hier al wat langer zijn. Dat doen we om hen even in een andere omgeving te laten zijn.

Patiënten liggen 24 uur per dag op hun een- of tweepersoonskamer, met daarin niets meer dan een bed, tv en een heleboel geluiden van onze apparatuur. Bezoek mag maar een keer per dag langskomen en een uurtje blijven. Als wij binnenkomen, zijn we volledig omgekleed en onherkenbaar. Sommigen kijken wel televisie, of luisteren muziek, maar anderen zijn zo verzwakt dat ze alleen maar voor zich uit staren.

Mensen hebben dan echt andere prikkels nodig, afleiding. Om een briesje te voelen en in een andere omgeving te zijn, dat heeft een positief effect op de psyche van iemand en dat is waarvoor wij het doen. Ze moeten weer wat vechtlust krijgen.

Een man was vandaag zo wakker dat hij zelf aan kon geven dat hij naar buiten wilde. Er was ruimte, daarom zijn we met hem naar buiten gegaan. Daar heeft hij echt van genoten. Dat het een beetje regende maakte hem niet uit. Het maakte het voor hem extra bijzonder om zo nu en dan regendruppels te voelen.

Praten kan hij nog niet, omdat hij een tracheostoma heeft. Dat is een buisje dat we vaak plaatsen als het niet goed lukt om helemaal van de beademing af te komen. Het zorgt ervoor dat iemand gemakkelijker zelfstandig kan ademen, we kunnen dan ook gemakkelijker slijm uitzuigen. Indien nodig zouden we ook weer een beademingsmachine kunnen aansluiten, zonder iemand opnieuw te hoeven intuberen.

De ergste crisis lijkt nu achter de rug, maar we hebben op onze IC nog steeds veel meer patiënten dan voor corona. Onze leiding gaat ervan uit dat dit de komende tijd zo zal blijven. Dat komt ook doordat mensen zo lang op de IC blijven liggen, sommige coronapatiënten gaan echt al de derde of vierde week in.

Wanneer ik nu echt met pensioen ga weet ik nog niet. Mijn vrouw heeft zich erbij neergelegd en ik denk dat ik de komende tijd nog wel blijf werken."