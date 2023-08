Geblesseerde hordeloper Smidt meldt zich af voor WK atletiek

Hordeloper Nick Smidt heeft zich afgemeld voor de WK atletiek die zaterdag beginnen in Boedapest. De atleet uit Assen kampt met een blessure.

Smidt verbeterde eerder deze zomer in het Zwitserse La Chaux-de-Fonds het 44 jaar oude Nederlands record op de 400 meter horden.

Hij kwam tot een tijd van 48,36 en was daarmee 0,08 sneller dan Harry Schulting in 1979. Smidt verzekerde zich met zijn recordtijd ook van een startbewijs voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

Door het wegvallen van Smidt telt de Nederlandse ploeg voor de mondiale titelstrijd nu veertig atleten. Femke Bol en Sifan Hassan worden gezien als de grootste kanshebbers op een medaille, net als kogelstootster Jessica Schilder, meerkampster Anouk Vetter, discuswerpster Jorinde van Klinken en de estafetteploegen op de 4x400 meter.