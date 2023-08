Binnenvaartschip botst tegen brug bij Stroobos

Het is niet de eerste keer dat een binnenvaartschip tegen de brug bij Stroobos vaart. Eind december vorig jaar verloor een schip een deel van de stuurhut nadat het tegen de brug was gebotst.

De kapitein van het schip heeft tegen lokale media gezegd dat hij een inschattingsfout heeft gemaakt. Hij dacht dat de brug hoog genoeg was. Rijkswaterstaat en politie doen verder onderzoek. De brug is afgesloten voor zowel schepen als wegverkeer.

In het Friese Stroobos is een binnenvaartschip tegen de brug van het Prinses Margrietkanaal gevaren. Rond 02.45 uur botste het schip met raapzaadolie tegen de onderkant van de brug. De brandweer en een duikteam uit Groningen kwamen ter plaatse, niemand raakte gewond of te water.

Een brug over het Prinses Margrietkanaal bij de grens tussen Friesland en Groningen is gisteravond zwaar beschadigd geraakt doordat een Duits vrachtschip er tegenaan is gevaren. Niemand raakte gewond. De brug is voorlopig niet te gebruiken. - NOS