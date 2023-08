Lichaam vermiste jongen (14) gevonden in zwemplas Eersel

Duikers van de politie hebben het lichaam gevonden van een vermiste 14-jarige jongen in een zwemplas in Eersel. De tiener was gistermiddag van een supboard gevallen in de zwemplas van een camping in de Brabantse plaats.

Hulpdiensten begonnen een grote zoektocht naar de jongen van buitenlandse afkomst uit Hapert. Bekend was dat hij niet kon zwemmen. Meerdere brandweerkorpsen stuurden een duikteam. Een politiehelikopter cirkelde boven het gebied en er landde een traumahelikopter.

Leden van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen van de politie vonden het lichaam rond 22.00 uur.

Volgens Omroep Brabant was de jongen met twee vrienden aan het suppen toen hun supboards omsloegen. De andere jongens werden door omstanders uit het water gered.