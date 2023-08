Djokovic viert terugkeer in enkelspel op Amerikaanse bodem met eenvoudige zege

Novak Djokovic heeft zijn terugkeer in het enkelspel op Amerikaanse bodem opgesierd met een overwinning bij de Cincinnati Open. De Serviër hoefde zich daar niet bovenmatig voor in te spannen, want zijn tegenstander Alejandro Davidovich Fokina gaf na de eerste set op met een rugblessure.

Djokovic speelde sinds de US Open van 2021 geen partij meer in de Verenigde Staten. Omdat hij zich niet tegen het coronavirus had laten vaccineren, werd de huidige nummer twee van de wereldranglijst daar niet meer toegelaten.

Als gevolg van de versoepeling van de reisregels door de Amerikaanse overheid kan Djokovic nu weer naar de VS reizen. Dinsdag speelde hij wel al een dubbelspelpartij in Ohio, die hij verloor.

De Serviër was in zijn eerste enkelspelpartij in Cincinnati nog niet in grote doen. De nieuwe recordhouder met 23 grandslamzeges keek bij 1-1 al meteen tegen een breakpunt aan, maar trok de eerste set alsnog naar zich toe in 46 minuten.

'Liever anders gewonnen'

Bij 4-3 achter nam Fokina een medische time-out om zich aan zijn rug te laten behandelen. In de eerste game van de twee set gaf de Spaanse nummer 21 van de wereld er helemaal de brui aan.

"Ik vind het geweldig om hier weer terug te zijn, al had ik liever anders gewonnen", zegt Djokovic. "Ik hoop dat ik mijn niveau in de loop van het toernooi omhoog kan brengen."

In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Fransman Gaël Monfils, die eerder op de dag van de Australiër Alex de Minauer had gewonnen. Djokovic verloor in de voorgaande 18 ontmoetingen nog nooit van Monfils.