Evacuatiebevel voor Canadese stad die door natuurbranden wordt bedreigd

De Canadese provinciehoofdstad Yellowknife wordt geëvacueerd vanwege de enorme natuurbranden die de afgelopen dagen steeds verder richting de stad zijn getrokken. Dat heeft minister Thompson van milieu en klimaatverandering van de Northwest Territories aangekondigd.

De afgelopen dagen namen de zorgen over de stad met 20.000 inwoners al snel toe. De inschatting was al dat het snel moest gaan regenen, omdat de vlammen anders tegen het weekend Yellowknife zouden bereiken. De branden zijn nog zo'n 17 kilometer verwijderd van de enige stad in de dunbevolkte provincie.

Hoewel de stad volgens Thompson niet direct gevaar loopt, is het wel nodig om nu gefaseerd te gaan evacueren, zodat iedereen veilig met de auto of per vliegtuig kan wegkomen. Inwoners van delen van de stad die het meeste risico lopen, moeten als eersten weg. In de loop van de dag is het de bedoeling dat ook de rest van de inwoners van Yellowknife hun huis achterlaten. Die groep heeft nog tot vrijdag te tijd, is de inschatting.

Noodtoestand

Canada heeft dit jaar te maken met het heftigste natuurbrandenseizoen ooit. In het hele land woeden nu meer dan 1000 branden, waarvan 230 in de Northwest Territories. Duizenden mensen in dit dunbevolkte gebied in de poolcirkel zijn al geëvacueerd en het dorpje Enterprise, bij de grens met de provincie Alberta, is afgelopen weekend bijna volledig in de as gelegd. In heel de Northwest Territories is nu de noodtoestand van kracht.

"De branden vormen nu een wezenlijke dreiging voor de stad", citeert de Canadese publieke omroep CBC de minister. Een paar dagen geleden had de burgemeester van Yellowknife opvallend genoeg nog gezegd dat er geen gevaar was voor de stad en dat er ook geen noodzaak was om een evacuatieplan aan te kondigen.

Volgens Thompson is de snelweg van Yellowknife naar Alberta veilig te gebruiken. Inwoners krijgen het advies om te tanken voordat ze vertrekken, al blijven de benzinepompen aan de weg open en staan er sleepwagens klaar voor mensen met autopech. Ook worden er escortes geregeld door gebieden met erg slecht zicht door alle rook. Mensen zonder auto moeten zich op een centraal punt melden.

'Nu echt weggaan'

"We zijn nu in de gelegenheid om iedereen veilig te evacueren. Het is echt nodig om nu te gaan", drukte hij de inwoners op het hart. De luchtkwaliteit en de wegen zijn nu volgens hem nog goed genoeg voor de evacuatie.

Caroline Cochrane, de premier van de Northwest Territories, noemt de huidige situatie "zonder precedent". "Er is geen andere manier om het te omschrijven." Ook zij dringt er bij de inwoners van Yellowknife op aan dat ze nu echt moeten vertrekken.