Vermiste Mexicaanse jongeren mogelijk opgedoken in gruwelijke video drugskartel

Jusititie in Mexico denkt dat vijf vermiste jongeren mogelijk zijn opgedoken in een gruwelijk filmpje van een moordpartij. Het Openbaar Ministerie in de westelijke staat Jalisco onderzoekt de beelden. Naasten van de vermiste vriendengroep zeggen dat de jongens op de beelden kleding dragen die lijken op de kleren van de vermisten.

De vijf jongeren waren onderweg naar een festival in Lagos de Moreno in Jalisco toen ze verdwenen. Dat gebeurde in een gebied waar vaak zwaar geweld wordt gepleegd door drugskartels. Sindsdien is er een grootschalige zoekactie aan de gang en dook er een foto op van de jongens, die gekneveld waren en verwondingen hadden aan hun gezicht.

Ook de video doet vermoeden dat de verdwijning van de groep iets te maken heeft met het drugsgeweld in Jalisco. Op de videobeelden liggen her en der doden, en is te zien dat een jongen een roerloos lichaam met een baksteen toetakelt. Even later lijkt diezelfde jongen iemand te onthoofden die veel weg heeft van een lid van de vermiste groep.

Sinaloakartel

Openbaar aanklager Luis Méndez Ruiz houdt er rekening mee dat de jongens in de video de vijf vermisten zijn. "Deze video en de informatie die via een socialemediaplatform is gepubliceerd is nu onderdeel van het onderzoek", aldus Méndez. De kleding van de jongens in de video komt overeen met een eerder vrijgegeven foto van de vermisten.

De autoriteiten hebben invallen gedaan in een aantal panden die overeenkomen met de ruimte die in de video is te zien. In een van die gebouwen werden bloed en schoenen op de grond gevonden. "Dat doet vermoeden dat de vijf jongeren op deze ranch zijn geweest", aldus het OM.

De video is voorzien van een watermerk waarop de tekst "Puro MZ" te lezen is. Dat zou een verwijzing kunnen zijn naar El Mayo Zambada, een leider van het Sinaloakartel dat in Jalisco een bloedige strijd uitvecht met het Nieuwe Generatie Kartel dat ook actief is in de drugssmokkel en -handel in de regio.

Eerder kartelgeweld

Wat gouverneur Enrique Alfaro van Jalisco betreft is wel duidelijk dat de drugskartels achter de video en de vermissingen zitten. Hij wil dat de zaak federaal wordt opgepakt. "We zien hier duidelijk een actie die iets te maken heeft met de georganiseerde misdaad", vindt de gouverneur, die waarschuwt dat dit soort criminaliteit de stabiliteit van zijn staat bedreigt.

De gruwelijke video doet veel Mexicanen denken aan de gruweldaden van de drugskartels in de jaren 2000 en de vroege jaren 2010. Zo ontvoerde een kartel in 2010 een groep mannen uit een bus, waarna ze werden gedwongen om elkaar dood te slaan met hamers.