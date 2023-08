Maand op zee kost vermoedelijk het leven aan tientallen migranten bij Kaapverdië

Er wordt gevreesd voor het leven van zeker zestig migranten die aan boord waren van een schip dat bij Kaapverdië is ontdekt. 38 mensen zijn gered bij de West-Afrikaanse eilandengroep, onder wie een onbekend aantal kinderen die tussen de 12 en 16 jaar zijn. De ruim 60 andere migranten zijn nog vermist. De kans dat zij nog levend worden teruggevonden, wordt klein geacht, meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

In eerste instantie werd gemeld dat het schip was gekapseisd, maar de IOM verduidelijkte later dat het schip op drift was geraakt en ronddobberde op zo'n 300 kilometer van de kust van het Kaapverdische eiland Sal. Het schip werd maandag opgemerkt door een Spaans vissersschip, dat de Kaapverdische autoriteiten inschakelde.

Aan boord waren naar schatting 100 mensen, met name uit Senegal en Sierra Leone. Ze waren op 10 juli vanuit Senegal vertrokken en waren al ruim een maand op zee toen de Spaanse visser hun schip opmerkte. De overlevenden zijn nu op Sal. Senegal overlegt met de lokale autoriteiten over hun repatriëring.

Dodelijke route naar EU-grondgebied

De Atlantische migratieroute vanaf de West-Afrikaanse kust is een van de dodelijkste ter wereld. Afrikaanse migranten proberen via die weg de Canarische Eilanden te bereiken, omdat die Spaans zijn. "Veilige en reguliere routes voor migratie zijn worden node gemist, wat ruimte biedt aan smokkelaars om mensen op dit soort gevaarlijke tochten te sturen", reageert de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) van de VN.

Vorig jaar kwamen zeker 559 mensen om het leven op deze boottocht naar Europees grondgebied. Volgens de IOM kwamen in de eerste zes maanden van dit jaar 126 mensen om op deze route. Van zeker 15 schepen staat vast dat ze zonken.