Klopjacht in Italië op 'verwarde' Nederlander (21) na fatale steekpartij

De politie in het noorden van Italië is op zoek naar een 21-jarige Nederlander die ervan wordt verdacht dat hij zijn eigen vader en een familievriend heeft doodgestoken, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. De steekpartij was in het stadje Montaldo di Mondovì, in Valle Corsaglia, in de provincie Cuneo. De Nederlander zou psychische problemen hebben.

Volgens het Italiaanse persbureau was de verdachte voor een vakantie te gast in het huis van een vriend van zijn vader. Om nog onbekende redenen is er 's middags een ruzie ontstaan, waarbij hij zijn vader zou hebben aangevallen met een mes. De eigenaar van het huis, een 59-jarige Nederlander, kwam tussenbeide en raakte daarbij zwaargewond. Hij is later in het ziekenhuis in Turijn overleden.

De verdachte is daarop op de vlucht geslagen en tientallen politieagenten zijn tussen de huizen en boerderijen naar hem op zoek in het uitgestrekte bosrijke gebied. Volgens ANSA vloog er langdurig een helikopter rond waarmee werd geprobeerd om hem te spotten.

De politie beschouwt de Nederlander als zeer gevaarlijk en vraagt mensen in Montaldo Mondovì en omliggende dorpen om op hun hoede te zijn. Ze moeten 112 bellen als ze hem zien. Ook in de dorpen Roburent, Monastero di Vasco, San Giacomo di Roburent en Vicoforte wordt naar de Nederlander gezocht.