Strenge beveiliging bij gevangenis waar Trump zich moet melden

In de gevangenis moeten de oud-president en de anderen, onder wie zijn voormalige advocaat Rudy Giuliani, zich melden voor een samenzwering om de verkiezingsuitslag van 2020 in Georgia te manipuleren . Er worden onder meer vingerafdrukken afgenomen. Geen van hen heeft nog aangegeven wanneer zij naar de gevangenis komen, maar als zij niet verschijnen, lopen zij het risico dat er een arrestatieteam op hen wordt afgestuurd om ze alsnog in te rekenen.

Het is niet meer mogelijk om dicht bij de Fullton County jail te komen waar Donald Trump en achttien anderen zich moeten melden om zich vrijwillig over te geven aan justitie. Zij worden daar vóór 25 augustus 12.00 uur verwacht. Toestromende journalisten worden op afstand gehouden en veel verder dan het begin van de oprijlaan kunnen zij niet komen.

"Een journalist van een lokaal nieuwsstation vertelde dat de openbare aanklager in deze zaak aan de inwoners van Georgia wil laten zien dat ze transparant is. Ze voert op dit moment ook campagne om volgend jaar herkozen te worden.

Daarbij is er een kans dat er onder meer een politiefoto (mugshot) wordt genomen van Trump, iets wat bij eerdere voorgeleidingen niet is gebeurd. Eerder, in New York en Miami, werd besloten dat de oud-president niet op de foto hoefde. Daar werden wel vingerafdrukken genomen, maar werd een archieffoto gebruikt voor in het dossier. Volgens zijn advocaat Alina Habba was een foto nemen niet nodig omdat Trump "op dit moment het meest bekende gezicht in de wereld heeft".

Geen uitzonderingen?

De lokale sheriff liet al eerder doorschemeren geen uitzonderingen te maken voor publieke figuren. Dat zou betekenen dat Trump mogelijk in handboeien wordt geslagen en dat zijn foto tóch genomen moet worden. Maar mogelijk steekt zijn juridische team daar nog een stokje voor of bepalen de nationale veiligheidsdiensten dat het niet veilig genoeg is voor de oud-president om naar de gevangenis toe te komen.

De vraag is of Trump het erg vindt als er een mugshot wordt gemaakt. Zijn campagneteam maakte al eerder een gefotoshopte politiefoto van de oud-president die werd gebruikt om fondsen mee te werven. Ondertussen wordt op sociale media ook al voorgesorteerd op een mogelijke politiefoto. Via kunstmatige intelligentie (AI) en Photoshop worden veelvuldig beelden gemaakt van mugshots van de president, die vervolgens gretig worden gedeeld door vóór- en tegenstanders. De nep-mugshots zijn niet nieuw. Ook bij eerdere voorgeleidingen kwamen vele nepplaatjes naar buiten.

Republikein Michael Steele, een tegenstander van Trump, deelde deze nepfoto gisteren op X: