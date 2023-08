Natuurbrand grijpt om zich heen op Tenerife, autoriteiten zijn controle kwijt

Na een dag blussen zeggen de autoriteiten op Tenerife de controle kwijt te zijn over een grote natuurbrand die is uitgebroken op het noordoosten van het eiland. In minder dan 24 uur tijd is 1800 hectare getroffen en het vuur blijft zich - inmiddels relatief langzaam - verder uitbreiden. Het brandende gebied heeft volgens de autoriteiten een omtrek van 22 kilometer en geblust krijgen ze het niet.

De president van de Canarische eilanden, Fernando Clavijo, noemt de situatie "niet bepaald positief" op dit moment. De komende uren zijn volgens hem erg belangrijk voor de mogelijkheden om de branden onder controle te krijgen. "Het vuur heeft zich ontwikkeld zoals we hadden verwacht, en is niet meer te blussen", zei voorzitter Rosa Dávila van de Raad van Tenerife 's avonds laat.

De branden braken gisteren uit in een momenteel kurkdroog natuurgebied ten noordoosten van de vulkaan El Teide. Dat park ligt in een moeilijk begaanbaar gebied met steile ravijnen, die de bluswerkzaamheden moeilijk maken. Vooral natuur in de gemeenten Arafo en Candelaria staat momenteel in lichterlaaie. De hele nacht zal geprobeerd worden om het langzaam oprukkende vuur daar weg te houden uit bewoonde gebieden.

Evacuaties

Naar verwachting zal de brand 's nachts en de komende twee dagen door de wind verder richting het oosten worden geduwd. Hier en daar zijn al wat preventieve evacuaties geweest en 150 mensen hebben hun woning voor zover bekend moeten verlaten. Meerdere wegen zijn afgesloten. De autoriteiten zeggen niet uit te sluiten dat ook de historische stad La Orotava op enig moment met de branden te maken krijgt.

President Clavijo meldt dat 200 brandweerlieden en andere hulpverleners de hele nacht zullen doorwerken. Vanaf ongeveer 08.30 uur in de ochtend zullen de bluswerkzaamheden vanuit de lucht weer worden opgepakt. Ook het aantal mensen dat op de grond probeert het vuur op Tenerife onder controle te brengen, zal dan worden uitgebreid.

Een speciale noodeenheid van het Spaanse leger heeft verder verdedigingslinies opgetrokken. Die moeten voorkomen dat het vuur overslaat richting het zuiden, en daar het natuurpark Corona Forestal treft. Vooralsnog blijven beide vliegvelden op het eiland open.

La Palma

Het is niet voor het eerst deze zomer dat een Canarisch Eiland te kampen krijgt met heftige natuurbranden. Precies een maand geleden moest La Palma eraan geloven. Duizenden mensen moesten toen geëvacueerd worden en meer dan 4500 hectare werd toen in de as gelegd, eveneens tijdens een hittegolf en bij een voor de vlammen gunstige wind. Hittegolven komen vaker voor als gevolg van klimaatverandering.