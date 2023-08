Europese Supercup na penaltyserie voor het eerst naar Manchester City

De Europese Supercup tussen Manchester City en Sevilla is een prooi geworden voor de Engelse grootmacht, die de prijs voor het eerst in de clubhistorie pakte. Na de reguliere speeltijd (1-1) nam de ploeg van Pep Guardiola in het Griekse Piraeus de strafschoppen net iets beter (5-4).

Sevilla kreeg het steeds lastiger en trok zich terug op eigen helft. City, zonder de langdurig geblesseerde Kevin De Bruyne, rook zijn kans, maar de 2-1 bleef uit, al kwam Aké met het hoofd nog dichtbij.

Na de reguliere speeltijd werden er direct strafschoppen genomen. In die reeks ging het lange tijd gelijk op, maar bij een 5-4 achterstand bleek de misser van Gudelj meteen fataal.

Voor Guardiola is het zijn vierde Europese Supercup, want in 2009 en 2011 (met FC Barcelona) en in 2013 (met Bayern München) won hij deze als trainer ook al.