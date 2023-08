Doden bij geweld tussen rivaliserende milities in Libische hoofdstad Tripoli

Bij gevechten tussen rivaliserende milities in Libië zijn begin deze week ten minste 55 mensen om het leven gekomen. De gevechten braken maandag uit in de hoofdstad Tripoli tussen leden van Brigade 444 en de Speciale Afschrikkingsmacht. Dat gebeurde nadat een commandant van de brigade, Mahmoud Hamza, gevangen zou zijn genomen door rivalen en worden vastgehouden op het vliegveld. Later werd hij weer vrijgelaten, waarna de milities de strijd staakten.

Het waren de bloedigste gevechten in Libië tot nu toe in dit jaar. Volgens de hulpdiensten is het dodental inmiddels opgelopen tot 55. Er raakten vandaag 40 mensen gewond, wat het totale aantal gewonden op 146 brengt. Onduidelijk is hoeveel militieleden en hoeveel burgers er onder de slachtoffers zijn.

De Libische veiligheidstroepen hebben de straten van Tripoli schoongeveegd en patrouilleren op plekken waar het hevigst werd gevochten. Brigade 444 en de Speciale Afschrikkingsmacht zijn twee van de grootste milities in de hoofdstad.

Instabiele situatie

Het geweld maakt duidelijk hoe instabiel de situatie in het land is sinds de opstand van 2011, die uitmondde in een burgeroorlog en leidde tot de val van dictator Muammar Kadhafi. In de chaos hebben milities de kans gekregen uit te groeien tot machtige en rijke factoren van betekenis, met name in de hoofdstad en in het westen van het land. In de zomer van vorig jaar vielen er bijvoorbeeld 32 doden bij gevechten in Tripoli.

Sinds 2014 zijn er in Libië twee rivaliserende kampen die elk een eigen regering hebben, een in het oosten van het land en een in het westen, waar Tripoli ligt. Beide kampen hebben de steun van goedbewapende milities en van verschillende buitenlandse regeringen. Beide parlementen hebben gisteren opgeroepen een einde te maken aan het geweld.

Vandaag deed ook de Europese Unie een oproep aan alle partijen om het geweld te beëindigen en met elkaar om de tafel te gaan, om zo de rust terug te brengen.