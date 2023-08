British Museum ontslaat medewerker om mogelijke diefstal kostbaarheden

Het Londense British Museum heeft een medewerker ontslagen, omdat uit het museum historische kostbaarheden zijn verdwenen. Volgens het museum is nog niet duidelijk of de objecten zijn gestolen of kwijtgeraakt.

Het gaat volgens Britse media onder meer om gouden juwelen, edelstenen en glas daterend van tussen de 15de eeuw voor Christus en de 19de eeuw na Christus. Het overgrote deel van de kostbaarheden was recentelijk niet tentoongesteld en lag opgeslagen in een magazijn dat bij een van de collecties van het museum hoort.

Al langer op de hoogte

Volgens Britse media was het museum al langer op de hoogte van de mogelijke diefstal van de objecten. De voorwerpen zouden al voor 2023 uit het museum zijn verdwenen. Directeur Hartwig Fischer spreekt van "een hoogst ongebruikelijk incident" en stelt dat alles op alles wordt gezet om de objecten terug te krijgen. De politie is ingeschakeld.

Het museum, een belangrijke toeristische trekpleister in de hoofdstad, heeft zelf ook een speciaal onderzoeker ingeschakeld. Volgens hem is er duidelijk sprake van roof.

Uit het onafhankelijke onderzoek zal uiteindelijk moeten blijken wat er in de toekomst gedaan kan worden om de beveiliging aan te scherpen. Volgens de directeur van het museum zijn er al extra maatregelen genomen, al is niet duidelijk wat deze precies zijn.

Het British Museum beschikt over een grote collectie aan historische voorwerpen, onder meer uit de oude Egyptische en oude Griekse tijd. Het trekt zo'n 6 miljoen bezoekers per jaar.

Roofkunst

Het museum ligt al langere tijd onder vuur, omdat het zogenoemde roofkunst in beheer heeft. Het gaat onder meer om voorwerpen die door de Britten werden weggehaald uit voormalige koloniën zoals Egypte. Zo beschikt het museum onder meer over de beroemde Steen van Rosetta, waarmee het Egyptische hiërogliefenschrift kon worden ontcijferd.

Tussen de Britten en Grieken zouden al serieuze langer gesprekken worden gevoerd over het teruggeven van de wereldberoemde Parthenon-sculpturen. De marmeren sculpturen komen uit de tempel op de Akropolis in Athene en zijn onderdeel van een fries. Ongeveer de helft is tentoongesteld in het Akropolismuseum, de andere helft is in het British Museum. De Grieken proberen de sculpturen al jaren terug te krijgen.