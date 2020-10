Slechte generale Oranje voor Nations League-duels

Het duel met Mexico is er voor De Boer vooral een van wat experimenteren en bepalende spelers rust geven. Dit alles met het oog op de Nations league. Oranje neemt het namelijk zondag om 18.00 uur in Zenica op tegen Bosnië en Herzegovina. Volgende week woensdag (20.45 uur) is Italië de tegenstander.

Plaats van handeling is dan niet een van de voetbaltempels die het land rijk is, zoals San Siro (capaciteit 80.000) of Stadio Olimpico (capaciteit 70.000), maar het bescheiden stadion van Atalanta Bergamo (capaciteit 22.500).