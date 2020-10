Oranje oefent tegen Mexico in Amsterdam, rentree Klaassen bij Ajax

De Belgische voetbalploeg weet nog altijd niet of Dries Mertens beschikbaar is voor de aankomende interlands. De 33-jarige aanvaller van Napoli zit met zijn team in quarantaine in een resort nabij Napels omdat meerdere mensen van de club positief hebben getest op het coronavirus.

"Het meedoen van Mertens blijft onduidelijk. Zijn situatie hangt af van de beslissing van de lokale autoriteiten met betrekking tot de coronamaatregelen", meldde de Belgische bond.

De Belgen nemen het donderdag in een oefenwedstrijd op tegen Ivoorkust en spelen vervolgens tegen Engeland (11 oktober) en IJsland (14 oktober) voor de Nations League.