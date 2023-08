Nieuw onderzoek: ijsmummie Ötzi was kalend en had donkerder huidskleur

Lang werd de beroemde ijsmummie Ötzi in reconstructies voorgesteld als een soort prehistorische jager uit de Alpen, vaak met een wilde haardos en witte huid.

Maar nieuw onderzoek doet dat beeld kantelen. Volgens een dna-onderzoek had de zo'n 5300 jaar geleden ingevroren persoon waarschijnlijk een donkerder huidskleur en veel minder haar.

Ötzi werd in 1991 gevonden in de Alpen. De millennia lang bevroren mummie gaf archeologen een uniek inzicht in het leven van iemand uit de bronstijd in Europa. Lange tijd werd aangenomen dat Ötzi lang haar had en een vrij lichte huidskleur. Dat was ook de uitkomst van dna-onderzoek uit 2012.

Met de nieuwste technologie is het zogenoemde genoom, het geheel van alle genen, van Ötzi opnieuw onderzocht. Het nieuwe onderzoek suggereert dat de man kalend was en kort zwart haar had. Ook was hij vermoedelijk een tint donkerder dan werd gedacht. Diverse media schrijven over de vandaag in Cell Genomics verschenen studie.

'We zien zijn oorspronkelijke huidskleur'

De mummie was overigens kaal en had ook een donkerder huidskleur toen hij ruim dertig jaar geleden werd gevonden. "Voorheen werd gedacht dat zijn huid gebruind was onder het ijs", zegt de co-auteur van de studie tegen krant The Guardian. "Maar waarschijnlijk zien we nu wat grotendeels zijn oorspronkelijke huidskleur was."