Grote zoekactie naar jongen (14) in zwemplas Eersel gestaakt

Een grote zoekactie naar een 14-jarige jongen in een recreatieplas in het Brabantse Eersel is stopgezet. De jongen viel eerder vandaag van een supboard in de zwemplas van camping TerSpegelt. Hij kon niet zwemmen. Gezien de tijd die inmiddels is verstreken, heeft voortzetten van de zoekactie geen zin, zegt de politie.

Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) is onderweg naar Eersel, waarmee de zoektocht in een bergingsactie is omgezet. "We gaan ervan uit dat de jongen is overleden", aldus de politie.

De jongen is van buitenlandse afkomst en woonde in het Brabantse dorp Hapert, schrijft Omroep Brabant. Zijn familie is inmiddels op de hoogte gesteld en is op de camping aangekomen.

De melding van de vermissing kwam om 17.15 uur binnen, waarna door verschillende hulpdiensten "met man en macht" naar het slachtoffer is gezocht. Ook landde een traumahelikopter nabij de plas en cirkelde een politiehelikopter een tijd in de lucht.

Bij de camping bevinden zich meerdere waterplassen. Een woordvoerder van de camping liet aan de regionale omroep weten niks te kunnen zeggen over het incident.