Basketballers niet naar Spelen na verlies tegen Kroatië: 'Waren best dichtbij'

Aan de hand van Yannick Franke (22 punten) was de achterstand na het derde kwart nog maar zes punten. In het vierde kwart gaf de kwaliteit van Kroatië echter de doorslag en was de spanning voorbij.

Oranje, de nummer 40 van de wereld, kende een waardeloze start tegen Kroatië, de nummer 25. De Kroaten, die twee spelers in de NBA hebben, namen in het eerste kwart een 28-15 voorsprong, maar daarna vocht de Oranje-formatie van bondscoach Arik Shivek zich knap terug.

Oranje begon afgelopen weekend slecht aan het toernooi door na verlenging te verliezen van het op papier zwakkere Zweden. Van België werd later wel gewonnen. Vandaag maakte Oranje het Kroatië even lastig, maar verloor het toch.

In een poule van vier had Nederland bij de eerste twee moeten eindigen om door te gaan, maar het werd de derde plaats achter Kroatië en Zweden.

De Nederlandse basketballers doen niet mee aan de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs. Vandaag verloor Oranje met 81-89 van Kroatië en werd het uitgeschakeld op het pre-olympisch kwalificatietoernooi in Istanbul.

"We zitten natuurlijk teleurgesteld in de kleedkamer, maar we waren best dichtbij en dat is iets heel goeds", bleef Jesse Edwards na afloop positief. "Kroatië kan namelijk dit hele toernooi winnen."

Veel talent

Vorig jaar was Nederland, dat nog nooit een basketbalteam afvaardigde tijdens de Spelen, voor het eerst sinds 2015 en voor de tweede keer sinds 1991 present op een EK. Nu kan het een land als Kroatië dwarsliggen. "We kunnen hier als team echt op verder bouwen", aldus Edwards.

Voor het eerst in tijden loopt er veel talent rond bij Oranje, met spelers als Keye van der Vuurst de Vries, Franke en Matt Haarms (alle drie komend seizoen op het Spaanse hoogste niveau uitkomend) en David N'Guessan en Edwards, die beiden in de Amerikaanse college-competitie aan de weg timmeren richting de NBA.