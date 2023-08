Tien dagen voor belangrijke Vuelta-tijdrit rijdt Jumbo-Visma goede generale

De geelzwarte Jumbo-trein legde het 13,1 kilometer lange parcours met van Oña met oplopende finish in Poza de la Sal af in 14 minuten en 38 seconden. Negentien seconden sneller dan Movistar en dertig seconden sneller dan Bora-Hansgrohe.

De Hongaarse Jumbo-renner Attila Valter neemt de leiding over in het algemeen klassement van Juan Sebastián Molano die dinsdag de massasprint won in de eerste etappe van de Ronde van Burgos.

"Dit kwam dicht bij perfectie", zei Valter na afloop van de gewonnen tijdrit. "Voor het team is dit ook belangrijk in voorbereiding op de Vuelta."

Ploegentijdrit Vuelta

De ploegentijdrit waarmee de Vuelta op 26 augustus begint, is bijna 15 kilometer lang en vormt gelijk een belangrijke rit in de strijd om de rode leiderstrui.

Jumbo-Visma zal na zeges in de Ronde van Italië (Primoz Roglic) en de Ronde van Frankrijk (Jonas Vingegaard) in Spanje ook de derde grote wielerronde van het jaar willen winnen. De Nederlandse wielerploeg reist met Roglic, die zich in de Ronde van Burgos voorbereidt op de Vuelta, en Vingegaard af naar de Vuelta.

Ook superknecht Sepp Kuss zit in Vuelta-ploeg. De Amerikaan gaat zijn vijfde grote ronde op rij fietsen, na de Tour en de Vuelta in 2022 en de Giro en de Tour dit jaar.