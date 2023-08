Ogen gericht op eerste vrachtschip in 'corridor' Zwarte Zee

Vrachtschip Joseph Schulte is vandaag als eerste vaartuig onder de door Oekraïne afgekondigde humanitaire corridor de Zwarte Zee opgevaren. Dat doet het schip, dat zeventien maanden geleden strandde in havenstad Odesa, ondanks de dreiging van zeemijnen of een Russische aanval.

Er zijn beelden opgedoken van een Russische inval op een Turks vrachtschip in de Zwarte Zee. Het schip was op weg naar Oekraïne, maar sinds de graandeal-opschorting ziet Rusland vrachtschepen als militaire doelwitten. - NOS

Afgelopen nacht nog heeft Rusland luchtaanvallen uitgevoerd op een haven aan de Donau, maakte Oekraïne bekend.

Het is daardoor bijzonder dat een vrachtschip de gevaarlijke zeeroute aandurft. De tocht van de Joseph Schulte wordt nauwlettend gevolgd; er liggen nog tientallen vrachtschepen in de havens van Odesa. Mogelijk volgen er meer als de vaart vlekkeloos verloopt.

Het vrachtschip heeft ruim 2000 containers aan boord en is eigendom van het Duitse concern Bernhard Schulte Shipmanagement en een Chinese bank. Het schip vaart onder de vlag van Hongkong.

De Chinese link verklaart deels waarom de reders besloten hebben de Joseph Schulte uit te laten varen. Sinds de Russische invasie is China uitgegroeid tot een onmisbare bondgenoot van het Kremlin. Dat maakt een gerichte aanval op dit schip door de Russische marine zeer onwaarschijnlijk.

Aanmeren in Turkije

De Joseph Schulte is op dit moment voor de kust van Roemenië. Het plan is om af te meren in Turkije.

Volgens experts speelt Oekraïne blufpoker met de eenzijdige instelling van de humanitaire corridor. Kyiv lijkt erop in te zetten dat Rusland geen handelsschip zal aanvallen, onder meer vanwege de internationale gevolgen die dat kan hebben.

Afgezien van een voorraad maritieme kamikazedrones, waarmee onlangs een Russische olietanker werd aangevallen, beschikt Oekraïne niet of nauwelijks over een marine. Volgens defensie-analisten kan het land daarom geen veilige doorgang waarborgen.

Er blijft een Russische dreiging en een risico op zeemijnen, erkende Oekraïne in een verklaring over de humanitaire corridor. "De corridor wordt heel transparant. We plaatsen camera's op de schepen en laten via uitzendingen zien dat het puur een humanitaire missie is", zei een woordvoerder van de Oekraïense marine tegen Reuters.

'Ook andere schepen vertrekken spoedig'

In de havens van Odesa liggen vooral vrachtschepen die onder de Turkse vlag varen, zegt een maritiem-expert tegen website Seatrade Maritim News. "De verwachting is dat deze vrachtschepen, die hier al liggen sinds het begin van de invasie, ook de havens van Odesa gaan verlaten", aldus analist Daniil Melnytsjenko. Hij is werkzaam voor een Oekraïens consultantbedrijf dat gevestigd is in Odesa.

Het Russische leger heeft de drie grote havens in de omgeving van Odesa afgelopen maand herhaaldelijk gebombardeerd. Die luchtaanvallen begonnen kort nadat Poetin zich eenzijdig had teruggetrokken uit de zogenoemde graandeal. Onder deze afspraak tussen Oekraïne, de VN, Turkije en Rusland kon er via deze havens veilig graan worden geëxporteerd over de Zwarte Zee. Sinds het opzeggen van deze afspraak is de zee steeds meer een strijdtoneel geworden in de oorlog.

Als gevolg van deze spanningen zijn de kosten om vrachtschepen op de Zwarte Zee te verzekeren gestegen. Desondanks is het vrachtverkeer over zee in het regio stabiel gebleven, met uitzondering van de import en export bij Oekraïne, meldt persbureau AP.