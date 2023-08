Positieve dopingtest wielrenner Jumbo-Visma; Hessmann voorlopig geschorst

Wielerploeg Jumbo-Visma heeft renner Michel Hessmann voorlopig geschorst. De 22-jarige Duitser werd op 14 juni positief bevonden bij een dopingcontrole buiten competitie, zo meldt de Nederlandse ploeg.

Hessmann testte volgens Jumbo-Visma positief op een diureticum. "Het gedetecteerde product is een diuretisch medicijn", schrijft de ploeg op X, voorheen Twitter. "We wachten de resultaten van verder onderzoek af." Diuretica verminderen de vochtophoping in het lichaam, met als mogelijk effect een afname van kortademigheid.

Het gebruik van vochtafdrijvende en maskerende middelen is zowel binnen als buiten wedstrijdverband verboden.

Hessmann, afkomstig uit de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, is bezig aan zijn tweede jaar bij de profs. Vorig jaar werd hij derde in de Ronde van de Toekomst. Dit jaar reed hij onder meer in Luik-Bastenaken-Luik en maakte hij deel uit van de Giro d'Italia-ploeg van eindwinnaar Primoz Roglic.