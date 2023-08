Nu wel raak voor Jakobsen: sprintzege in Ronde van Denemarken

Jakobsen zette na een heuvelachtige rit over 163 kilometer Søren Wærenskjold (Uno-X) in de sprint op een fietslengte, Søren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck) kwam in Silkeborg als derde over de streep.

Heuvels overleefd

Zes Denen en een Brit reden een groot deel van de dag aan kop. Op weg naar de drie plaatselijke ronden van 5 kilometer in Silkeborg, met telkens een klim van 1 kilometer à 5,6 procent, slonk de marge al aanzienlijk en in de voorlaatste ronde werd de vluchtersgroep ingehaald.

Jakobsen overleefde de steile stukken, werd perfect afgeleverd voor de sprint en maakte klus overtuigend af.

Wærenskjold blijft leider in het klassement. De Noor zegevierde in de eerste etappe door het sprintende peloton voor te blijven. Daar toonde de Nederlander al goede vorm met een tweede plaats.

Voor Jakobsen is het zijn zesde ritzege van het jaar. Ook in de derde en vierde etappe liggen kansen voor de sprinter, die na dit seizoen verkast naar DSM-Firmenich. De Ronde van Denemarken eindigt zaterdag met een 16 kilometer lange tijdrit in Helsingorg.