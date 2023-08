Meerdere parkeerautomaten in Tiel gestolen of vernield

Vier parkeerautomaten in de gemeente Tiel zijn uit de grond gerukt en meegenomen. Nog eens twee parkeerautomaten zijn ter plekke vernield, zo laat de gemeente weten. Van de vier meegenomen automaten zijn drie zwaar beschadigd teruggevonden.

De automaten worden regelmatig geleegd en bevatten maximaal 200 euro aan muntgeld. De schade voor de gemeente is vele malen groter. "Het vervangen van een parkeerautomaat kost circa 10.000 euro", aldus de gemeente. Daarbij kost het "veel inspanning om in deze omstandigheden het systeem voor betaald parkeren in de stad operationeel te houden".

De diefstallen en vernielingen vonden deze en vorige maand op meerdere plekken in de stad 's nachts plaats. De gemeente en politie zeggen deze vorm van criminaliteit niet eerder te zijn tegengekomen.

Vermoedelijk wordt grof geweld gebruikt om de automaten van hun plaats te halen, schrijft Omroep Gelderland. De gemeente en politie denken dat er mensen zijn die dit gezien moeten hebben en vraagt getuigen van de diefstallen of vernielingen zich te melden.