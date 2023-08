Landa van kopman naar superknecht: 'Evenepoel bijstaan in grote rondes'

Wielrenner Mikel Landa komt de komende twee jaar uit voor Soudal-QuickStep. Met de 33-jarige Spanjaard krijgt kopman Remco Evenepoel versterking voor de grote rondes.

Landa ruilt zo het kopmanschap bij Bahrain-Victorious in voor een ondersteunende rol bij de Belgische formatie. "Mijn rol is duidelijk: Remco zo goed mogelijk ondersteunen bij het behalen van zijn doelen", zegt Landa in een persbericht.

Het grote doel van Evenepoel, die vorige week wereldkampioen tijdrijden werd, is volgend seizoen het winnen van de Tour de France. Naar verluidt maakt hij komend jaar zijn debuut in de Ronde van Frankrijk.

Kritiek

Onlangs uitte Patrick Evenepoel, de vader van Remco, in Belgische media kritiek op de sterkte van de Quickstep-ploeg van de 23-jarige Belg. Hij zei dat een vertrek van zijn zoon, die tot 2026 onder contract staat, niet uitgesloten is.

Teammanager Patrick Lefevre liet weten dat een vertrek geen optie was en dreigde met een rechtszaak als Evenepoel het contract niet zou respecteren. De renner zelf hoopte vooral dat alle partijen eens zouden zwijgen.