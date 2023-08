Brand bestrijden op een Waddeneiland: 'Er is hier veel zelfredzaamheid'

Een appartementencomplex op Vlieland raakte gisteren zwaar beschadigd door een grote brand. Om het vuur te bestrijden, werd vanaf het vasteland een hoogwerker overgevaren. Hoe verloopt brandbestrijding op een Waddeneiland en hoe verschilt dat van brandbestrijding op het vasteland?

Burgemeester Michiel Schrier van Vlieland benadrukt dat de brandbestrijding op zijn eiland niet verschilt van de bestrijding elders. "Maar het gaat erom: wat heb je aan apparatuur en mensen tot je beschikking?" Het eiland heeft voor de ongeveer 1200 inwoners meer materiaal dan voor hetzelfde aantal inwoners op het vasteland, legt hij uit. "Want je zit nu eenmaal met die boot: die doet er wel anderhalf uur over."

Materiaal is te regelen, maar wat betreft mensen is er een afhankelijkheid van vrijwilligers, zegt Schrier. Een geluk is volgens de burgemeester dat veel eilandbewoners vrijwilliger zijn bij de brandweer en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). "We weten op het eiland dat we onze eigen boontjes moeten doppen, want het duurt even voordat mensen vanaf het vasteland zijn ingevaren."

Hulp van KNRM

"Op de eilanden is veel saamhorigheid en zelfredzaamheid", bevestigt Jan Kees Toxopeus, woordvoerder van Brandweer Fryslân, waar ook Vlieland onder valt. Op Vlieland zijn er achttien brandweerlieden. Ook in de zomervakantie wordt er volgens Toxopeus altijd gezorgd dat de brandweerpost inzetbaar is, "zodat er tenminste één brandweerauto kan uitrijden".

Daarnaast traint de KNRM samen met de brandweer, zodat KNRM-vrijwilligers kunnen bijspringen als dat nodig is. "Zij hebben gisteren de brandweerslangen uitgerold", zegt burgemeester Schrier. Staatsbosbeheer heeft ook extra bluswater ter beschikking als dat nodig is en er is nog een loonbedrijf met een watertank, zegt Toxopeus.

Extra brandweerauto's ingevaren

Soms zijn er toch extra handen en materiaal nodig, zoals gisteren. "Bij een grote calamiteit worden er extra brandweerauto's van de wal overgevaren", zegt Schrier. "En mensen, want brandweerlieden raken op een gegeven moment ook vermoeid."

De brandweer krijgt regelmatig de vraag waarom de hulp niet komt van de andere Waddeneilanden, omdat die dichter bij zijn. "Maar je wil dat de dekking ook daar altijd goed is", zegt Toxopeus.

Toxopeus denkt dat een brand zoals gisteren op Vlieland ongeveer hetzelfde was verlopen op het vasteland. "Er is gisteren goed werk verricht. De brandweer heeft voorkomen dat de brand is overgeslagen naar omliggend bos, en er waren geen gewonden, Dat is heel knap."

Beelden van de brand in het appartementencomplex gisteren: