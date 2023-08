Lambriex en Van de Werken al voor medalrace wereldkampioen: 'Totaal niet verwacht'

Lambriex en Van de Werken stonden na twaalf races tweede achter de Spanjaarden Diego Botín en Florian Trittel. De Nederlanders wonnen woensdag twee races en werden eenmaal derde, genoeg om de concurrentie uit Spanje niet alleen in te halen, maar ook op ruime achterstand te zetten.

Zeilers Bart Lambriex en Floris van de Werken hebben bij de WK in Scheveningen hun wereldtitel in de 49er-klasse geprolongeerd. De wereldtitel kan het Nederlandse zeilduo al voor de medalrace niet meer ontgaan.

Reactie van Bart Lambriex en Floris van de Werken na het prolongeren van hun titel in de 49er-klasse op de WK zeilen in Scheveningen. - NOS

Lambriex en Van de Werken zijn op de medalrace - de wedstrijd die dubbel meetelt voor de uitslag - van vrijdag niet meer in te halen. "We hadden totaal niet verwacht dat we op het eind van de dag al gewonnen zouden hebben", aldus Lambriex.

De Spaanse boot kende woensdag een valse start en finishte in de laatste race van de dag als tiende. Daarmee kwamen Botín en Trittel op een puntentotaal van 71, dat zijn er 26 meer dan Lambriex en Van de Werken.

Van Aanholt en Duetz mikken op zilver

Odile van Aanholt en Annette Duetz slaagden er niet in hun wereldtitel in de 49'erFX-klasse te verlengen. Mede door een knieblessure van Duetz heeft het Nederlandse duo voor de medalrace een flinke achterstand opgelopen op de Zweede koplopers.

Wel bezetten Van Aanholt en Duetz de tweede plaats en liggen ze dus goed op koers voor een zilveren medaille.