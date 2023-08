Ajax heeft met spits Akpom gewenste concurrent voor Brobbey binnen

Ajax heeft een nieuwe spits. Chuba Akpom is voor een bedrag van 12,3 miljoen euro (kan oplopen tot 14,3 miljoen) van Middlesbrough overgenomen. De Engels-Nigeriaanse spits tekent tot en met 30 juni 2028 en gaat in Amsterdam de concurrentie aan met Brian Brobbey. Akpom (27) werd afgelopen seizoen topscorer in de Championship, het tweede niveau in Engeland. De rechtspoot scoorde 28 doelpunten en werd verkozen tot beste speler van de competitie. Naast Ajax zou ook het Franse Lens interesse in hem hebben gehad.

Chuba Akpom - ProShots

Na het vertrek van Dusan Tadic en Lorenzo Lucca zat Ajax dun in de spitsen. Brobbey was tot nu de enige optie in de punt van de aanval voor trainer Maurice Steijn. Na Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic, Carlos Forbs, Jakov Medic en Diant Ramaj is Akpom de zesde speler die onder de nieuwe technisch directeur Sven Mislintat is binnengehaald. Verrassende doorbraak Akpoms ijzersterke Championship-seizoen kwam als een behoorlijke verrassing. Hij werd vorige zomer nog bij het tweede team gezet, nadat hij zich te laat had gemeld voor de voorbereiding. Pas toen Middlesbrough in oktober 2022 met Michael Carrick een nieuwe trainer aanstelde, ging het bij Akpom echt lopen. Carrick posteerde hem vlak achter de diepste spits en Akpom bleek een uitstekend gevoel voor de ruimtes en de juiste loopacties te hebben.

Chuba Akpom viert een doelpunt voor Middlesbrough - AFP