Wereldkampioen Alaphilippe juicht weer vroeg, maar wint nu wel

Van der Poel was er ziek van. Hij had zich in de sprint in laten sluiten. "Ik zal niet kunnen slapen vannacht."

Het was een déjá vu-moment. Weer sprintte Julian Alaphilippe om de zege woensdag in de Brabantse Pijl, net als in Luik-Bastenaken-Luik afgelopen weekeinde. En weer stak de wereldkampioen vroeg zijn handen in de lucht. Maar waar zondag Primoz Roglic zijn wiel nog langs de Fransman duwde. kwam Mathieu van der Poel nu net een fractie te laat.

Het duo, Alaphilippe en Van der Poel, begon aan de zestigste Brabantse Pijl als topfavorieten. En ze maakten die status al vrij snel waar.

Versnelling

Alaphilippe had al even aan de boom geschud, waarop Van der Poel antwoordde, maar op 34 kilometer van de finish gaf de wereldkampioen op de steile Moskestraat echt gas. Van der Poel reed naar zijn achterwiel, versnelde ook en de twee waren weg. Het was nog ver en de twee topfavorieten werden het niet direct eens.

Onder anderen Benoit Cosnefroy kon nog aansluiten en even later ook Michal Kwiatkowski. Nadat de koplopers andermaal de Moskestraat over moesten, werd andermaal duidelijk wie de sterkste twee renners in koers waren. En weer kon Cosnefroy aanhaken.

De drie hielden in de laatste kilometers knap vast aan een kleine voorsprong op een steeds groter wordende groep achtervolgers. In de nerveuze laatste kilometer, ging Cosnefroy als eerste de sprint aan, Alaphilippe sloot aan in zijn wiel en deed de deur naar Van der Poel dicht. Pas in de laatste meters vond de Nederlander een opening, maar het was te laat.