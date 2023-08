Aantal meldingen blauwalg neemt toe: 'Gebruik gezond verstand bij zwemmen'

Het staat in de zomer steevast op borden bij tal van waterplassen, als waarschuwing: 'Pas op voor blauwalg'. Ook dit jaar is het weer raak, de meldingen voor blauwalg zijn de afgelopen tijd weer toegenomen.

Volgens Miguel Lurling, universitair hoofddocent Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer van Wageningen University & Research, is het aantal blauwalgmeldingen sinds mei behoorlijk aan het stijgen. "Dat is vrij normaal voor deze tijd van het jaar", zegt hij.

Warmte

Veel mensen denken dat blauwalg, of formeler: cyanobacteriën, enkel samenhangt met warmte. Dat is niet zo, benadrukt Lurling. "Bij warm water kan de bacterie sneller groeien, maar blauwalg heeft ook voedingsstoffen nodig om te groeien. Nederland is van nature een voedselrijke omgeving voor blauwalg, omdat in ons land veel dieren en mensen wonen die bijvoorbeeld stikstof en CO2 uitstoten. Daar groeit de bacterie goed van."

Ondanks de wat matige temperaturen van de afgelopen tijd, bleef het water in Nederland wel gewoon warm. De bacterie bleef daardoor goed gedijen. Daarnaast leidt regenval tot een toename van blauwalg in natuurwater. "Als het flink regent, spoelt allemaal viezigheid, zoals vogelpoep, het water in. Dat zijn voedingsstoffen in het water voor de bacterie."

Douchen

Wie in aanraking komt met blauwalg kan klachten krijgen als misselijkheid, diarree en ook huidirritatie, zegt aquatisch dermatoloog Menno Gaastra. "Het gaat dan meestal om lichte roodheid, bultjes en jeuk." Meestal verdwijnen die klachten vanzelf na een dag of vijf, zegt Gaastra.

Gaastra: "Soms komt ook schilfering of een enkele blaar voor. Vooral als je na het zwemmen niet doucht en je zwemkleding aanhoudt. Dan dan neemt de concentratie bacteriën op die plekken onder de kledingstukken alleen maar toe. En als de blauwalgbacterie droogte om zich heen krijgt, wordt hij niet blij en sterft de bacterie af. Maar eerst geeft hij dan extra gifstoffen af."

Huidirritatie door de blauwalgbacterie is het makkelijkst te voorkomen door te douchen na zwemmen in natuurwater. "Dan ga je hem zo verdunnen dat hij geen kwaad meer kan", aldus Gaastra.

Gezond verstand

De kans op ernstige ziekte is klein, maar hoofddocent Lurling benadrukt dat mensen wel hun gezonde verstand moeten gebruiken als ze een duik nemen in natuurwater. "Die bordjes staan er niet voor niets. Als water knalgroen is of een drijflaag heeft, moet je uit dat water blijven. De concentratie gifstoffen is dan echt hoog."

Volgens Lurling zijn er in Nederland meer dan genoeg zwemlocaties. "We hebben zo'n 530 locaties waar niets aan de hand is. Dat is soms een stukje verder rijden, maar zo groot is Nederland nou ook weer niet."

Overlast

Hij onderstreept dat blauwalg altijd zal blijven, aangezien de bacterie van nature al in het water voorkomt. Enkel de overlast is te bestrijden. Dat lukt volgens Lurling steeds beter. "We doen van alles om voedingsstoffen voor de blauwalg terug te dringen. Zo wordt de rioolwaterzuivering steeds beter en wordt er ook slimmer bemest."