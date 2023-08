Historische WK-finale voor Wiegman en Engeland na zege op gastland Australië

Bondscoach Sarina Wiegman heeft zich met Engeland geplaatst voor de finale van het WK voetbal. In Sydney versloeg de regerend Europees kampioen gastland Australië met 3-1. Daardoor is Wiegman de eerste bondscoach die met twee verschillende landen een WK-finale heeft weten te bereiken. In 2019 verloor de drievoudig FIFA-coach van het jaar met Nederland de strijd om de wereldtitel van de Verenigde Staten. Zondag om 12.00 uur speelt Engeland voor het eerst in de historie de finale van een wereldkampioenschap. Net als tegenstander Spanje, dat gisteren Zweden versloeg.

Live bij de NOS De WK-finale tussen Engeland en Spanje is zondag om 12.00 uur live te zien bij de NOS. De uitzending op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app begint om 11.15 uur. Ook de strijd om het brons, tussen Australië en Zweden, is zaterdag om 10.00 uur te zien.

Voor het duel, dat ook niet had misstaan als WK-finale, was het niet eenvoudig een favoriet aan te wijzen. Engeland mocht dan als regerend Europees kampioen en nummer vier van de wereldranglijst op papier het betere team zijn, Australië kon als thuisploeg rekenen op de steun van zo'n 80 duizend enthousiaste fans in het uitverkochte olympisch stadion van Sydney. Bovendien hadden de Matilda's de ploeg van Wiegman al eens verslagen: in april won Australië in een oefenwedstrijd met 2-0 van de Europees kampioen.

De bondscoach van Engeland reageert na de halve finale tegen gastland Australië. Haar ploeg won met 3-1 en kan zich opmaken voor de finale tegen Spanje. - NOS

De hoop van de Australische natie, die door het succes van de nationale ploeg in de ban is van het WK, werd gesterkt door het feit dat sterspeler Sam Kerr voor het eerst in de basis begon. De doelpuntenmachine van Chelsea kampte met een kuitblessure, waardoor ze dit toernooi pas twee keer inviel, maar was fit genoeg om te beginnen in het historische duel - de Matilda's haalden nog niet eerder de halve finales op een WK.

Sam Kerr luisterde haar basisrentree bij Australië op met een fraaie goal. Het bleek niet genoeg voor een stunt in de halve finale tegen Engeland (1-3). - NOS

Vanaf de aftrap werd de 29-jarige vedette met de kenmerkende middenscheiding veelvuldig gezocht, maar de instructies van Wiegman werden snel duidelijk: de Engelse ploeg begon stevig en bestreed de Australische spits met een strakke dekking en harde tackles. Ook Australië, dat Engeland het spel liet maken, schuwde de fysieke duels niet. Tot opwinding van de Australische fans, sommigen ook met middenscheiding. Eerste kans voor Engeland Keeper Mackenzie Arnold - sinds de penaltythriller in de kwartfinales een held in Australië - hield haar ploeg na tien minuten op de been door een schot van Georgia Stanway te keren. Maar na 36 minuten kon de doelvrouw van West Ham United alleen maar kijken naar het verpletterende schot van Ella Toone, die de bal op aangeven van Alessia Russo in de rechterkruising poeierde.

Ella Toone maakt in de 36e minuut de openingstreffer voor Engeland. - NOS

Australië probeerde daarna van zich af te bijten, maar had moeite om het spel te maken. De ploeg van Tony Gustavsson kwam er af en toe wel gevaarlijk uit, maar ging met een 1-0 achterstand de kleedkamer in. Kerr geeft Australië vleugels In de tweede helft begon Australië sterk, maar al snel nam Engeland het heft weer in handen. Totdat Sam Kerr na een uur spelen de bal kreeg op de middenlijn. De spits dribbelde richting de zestien, zag twee Engelse verdedigsters voor zich en besloot net buiten het strafschopgebied te schieten. Met een schitterende uithaal bracht ze haar ploeg terug in de wedstrijd: 1-1.

Sam Kerr haalt uit en schiet de gelijkmaker binnen in het duel met Engeland. - NOS

De treffer gaf Australië en vooral Kerr vleugels, maar de euforie was niet van lange duur. Het spel golfde op en neer en dat leverde voor beide doelen kansen op. Twintig minuten voor tijd profiteerde Lauren Hemp toen verdediger Ellie Carpenter de bal niet onder controle kreeg en bracht ze haar ploeg weer op voorsprong. Australië bleef wel aandringen en kreeg met Kerr en Cortnee Vine nog een paar goede mogelijkheden, maar vier minuten voor tijd besliste Russo de wedstrijd. De uitblinkende aanvaller schoot de bal koeltjes in de lange hoek na goed voorbereidend werk van Hemp. Bekijk de twee Engelse treffers: