Van Hooijdonk gaat excuses aanbieden voor uitspraken over Ajax-trainer Steijn

Pierre van Hooijdonk gaat excuses aanbieden voor zijn uitspraken over Ajax-trainer Maurice Steijn die hij deed in het programma Studio Voetbal. De analist laat weten dat hij gaat voldoen aan de eisen van de advocaat van Steijn.

Of daarmee het kort geding van de baan is dat de advocaat van Steijn aankondigde, is nog niet bekend. Eerder meldden verschillende media dat de advocaat van Steijn een kort geding aanspant tegen Van Hooijdonk.

Wat de NOS besluit rondom de positie van Van Hooijdonk als analist bij de zender, is nog niet bekend. Ajax wil vooralsnog niet reageren op de situatie.

'Duistere dealtjes'

Van Hooijdonk verweet Steijn in diens periode als trainer van NAC Breda "betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers". Steijn werkte in het seizoen 2020/2021 bij de club uit Brabant.

Van Hooijdonk is sinds 2022 lid van de raad van commissarissen bij NAC. Hij houdt zich bij de club bezig met technische zaken en het ontwikkelen van de voetbalvisie. Al langere tijd is bekend dat Steijn en Van Hooijdonk geen goede relatie hebben.

