Recreatieplas bij Dordrecht blijft dicht door pfas

De provincie en de gemeente Dordrecht hebben het negatief zwemadvies voor recreatieplas Merwelanden verlengd. In de plas, vlak bij chemisch bedrijf Chemours, werd eerder pfas aangetroffen. Uit nieuw onderzoek door het RIVM blijkt nu dat de concentratie van die kankerverwekkende stof voor kinderen gevaarlijk kan zijn.

"De gezondheid van onze inwoners moeten we heel serieus nemen", zegt wethouder Tanja de Jonge bij Rijnmond. "Ik vind het erg jammer dat onze zwemplas nu niet te gebruiken is. Maar het is voor nu het beste advies."

Eind juni meldde het tv-programma Zembla dat het water in sloten en (zwem)plassen in een omtrek van zo'n 15 kilometer rondom Chemours in Dordrecht zeer ernstig verontreinigd zou zijn met pfas. Jarenlang loosde Chemours (voorheen DuPont) het spul zowel in het water als in de lucht. De pfas, eigenlijk een cocktail van verschillende chemische verbindingen, kwam vrij bij de productie van onder andere antiaanbaklagen in pannen.

Het Lammetjeswiel

Na een eerste onderzoek concludeerde het RIVM op 14 juli dat het allemaal wel meeviel op twaalf van de dertien onderzochte zwemlocaties in de buurt van het bedrijf; zo kwam er ondanks zorgen van zwemmers geen negatief zwemadvies voor recreatieplas het Lammetjeswiel bij Alblasserdam. Maar het RIVM maakte op 14 juli nadrukkelijk een uitzondering voor recreatieplas Merwelanden: daar was meer onderzoek nodig. Zolang dat liep, was er een negatief zwemadvies.

Nu dat nieuwe onderzoek klaar is, blijkt er vooral voor kinderen een (te) groot risico te bestaan dat ze pfas binnenkrijgen. "Voor kinderen kan de blootstelling oplopen tot bijna de helft van de toelaatbare dagelijkse inname (TDI) voor pfas, gebaseerd op 25 zwemdagen per jaar", laat het RIVM weten. "Voor volwassen zwemmers ligt dit met 25 zwemdagen onder de 10 procent van de TDI. Maar zwemmen volwassenen elke dag, dan kan de blootstelling aan pfas oplopen tot een kleine 40 procent van de TDI."

Te veel zwemwater

Het RIVM benadrukt dat pfas gevaarlijk kan zijn voor wie (veel) zwemwater binnenkrijgt, via de huid zijn er veel minder problemen, Toch besluiten provincie en gemeente nu tot een velenging van het negatief zwemadvies tot 1 oktober.

"We zijn liever te streng, want de gezondheid van onze inwoners staat voorop", zegt gedeputeerde Frederik Zevenbergen. "Met mooi weer in het vooruitzicht is dit een teleurstellende boodschap voor mensen die graag in Merwelanden zwemmen. We kunnen nog niet zeggen wanneer het weer verantwoord is om hier te zwemmen. We blijven de waterkwaliteit nauwlettend in de gaten houden."

Waterschap Hollandse Delta is al gestart met nieuwe metingen. Op basis van deze metingen, zeggen gemeente en provincie, moet blijken of zwemmen in recreatieplas Merwelanden in de toekomst weer verantwoord kan.