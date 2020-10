'Penaltykoning' Antonín Panenka (71) in kritieke toestand in ziekenhuis

De Tsjechische oud-voetballer Antonín Panenka ligt in kritieke toestand op de afdeling intensieve zorg van een ziekenhuis in zijn vaderland. Dat heeft zijn vroegere club Bohemians 1905 bekendgemaakt. Panenka is zwaar getroffen door het coronavirus.

De naam van Panenka is wereldberoemd door zijn strafschoptechniek, die hij in de EK-finale van 1976 tegen Duitsland tot verbazing van de voetbalwereld liet zien.

Sepp Maier

De middenvelder 'schepte' de bal na een flinke aanloop met een subtiel boogje door het midden terwijl de Duitse doelman Sepp Maier vertwijfeld de linkerhoek indook. Daarmee werd Tsjechoslowakije Europees kampioen en werd zijn bal de beroemdste strafschop ter wereld.

Sindsdien werd deze vorm van penalty nemen een 'Panenka' genoemd. Vele topspelers hebben in de loop der tijd een of meerdere strafschoppen op deze manier genomen.