PSV-fans in Oostenrijk aangehouden voor in elkaar slaan man

De Oostenrijkse politie verdenkt vijf Nederlandse PSV-fans ervan gisteravond een Oostenrijkse man in elkaar geslagen te hebben in Graz. Dat gebeurde na de wedstrijd PSV tegen Sturm Graz in de voorronde van de Champions League.

Het 32-jarige slachtoffer is stabiel maar ligt nog in het ziekenhuis, aldus politiewoordvoerder Heimo Kohlbacher van Landespolizeidirektion Steiermark. Hij is zwaar gewond aan zijn gezicht.

Relatief rustig

Volgens Kohlbacher waren er voor en tijdens de wedstrijd geen aanwijzingen dat het tot grote confrontaties tussen fans zou komen. "Vooraf waren er wel kleine incidenten, maar die zijn goed door de politie afgehandeld. Tijdens de wedstrijd waren er nauwelijks problemen."

Zoals gebruikelijk zijn de fans na het eindsignaal gescheiden uit het stadion geleid. "Maar wat er daarna in de binnenstad gebeurt, is lastiger te controleren."

Rond 23.15 uur ontstond een vechtpartij in de binnenstad, in een straat met veel bars en restaurants. Er waren getuigen, aldus Kohlbacher. Meer details wil de politie voorlopig niet bekendmaken.

Verdachten op vrije voeten

Er ligt inmiddels een aangifte bij de politie. De vijf verdachte Nederlanders zijn opgepakt en verhoord, ze hebben niet bekend. Zij zijn inmiddels weer op vrije voeten, of ze nog in Oostenrijk zijn is onduidelijk.

Het onderzoek naar de vijf is nog niet afgerond. Als dat is afgesloten, zal ook duidelijk zijn of de vijf nog in Oostenrijk voor de rechter moeten verschijnen.

Twee jaar geleden waren er ook al vechtpartijen tussen aanhangers van PSV en Sturm Graz in de Oostenrijkse stad. Volgens lokale media raakten daarbij twee agenten gewond.