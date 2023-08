Rusland-correspondent Eva Hartog land uit: visum niet verlengd

Het Russische visum van journalist Eva Hartog is niet verlengd. Hartog is Rusland-correspondent voor onder andere De Groene Amsterdammer. Ze kreeg zes dagen om het land te verlaten, schrijft ze in een column in het weekblad.

In de column beschrijft Hartog dat ze was afgereisd naar een strafkolonie buiten Moskou om een rechtszaak tegen de Russische oppositiepoliticus Aleksej Navalny te volgen. Twee dagen later kreeg Hartog van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken te horen dat haar visum niet wordt verlengd. Dat is voor het eerst in tien jaar, schrijft ze.

"Het besluit was genomen door de 'bevoegde instanties', een term die vaak wordt gebruikt voor de veiligheidsdiensten", schrijft Hartog. "Volgens het internationaal recht was men mij geen reden of uitleg verschuldigd."

Hartog werkt sinds 2013 in Rusland, eerst als correspondent en later als hoofdredacteur van The Moscow Times. Ook werkte ze in Rusland voor media als Vrij Nederland, The Guardian, Time Magazine, RTL Nieuws en Politico.

Hartog was een van de laatste Nederlandse journalisten die nog actief zijn in het land. Vorige maand besloot de hoofdredactie van NRC correspondent Eva Cukier om veiligheidsredenen terug te halen. NOS Nieuws haalde begin mei correspondent Iris de Graaf terug vanwege de verslechterende omstandigheden. Voor de NOS is Geert Groot Koerkamp nog wel in Rusland.