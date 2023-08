KNVB verzet competitiewedstrijd PSV tussen duels met Rangers in

De KNVB heeft gehoor gegeven aan het verzoek van PSV om de competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles op 26 augustus te laten verplaatsen naar woensdag 27 september.

De Eindhovenaren hebben daardoor meer rust tussen de twee duels met Rangers FC in de play-offs van de Champions League. PSV speelt op dinsdag 22 augustus de eerste wedstrijd in Glasgow en de return is zeven dagen later in Eindhoven.

De club van trainer Peter Bosz bereikte dinsdagavond de play-offs voor de Champions League door Sturm Graz met 3-1 te verslaan in Oostenrijk, nadat de heenwedstrijd ook al met 4-1 werd gewonnen.

Deceptie vorig jaar

PSV liet vorig jaar ook een competitieduel verplaatsten rondom de laatste voorronde van de Champions League, maar dat mocht toen niet baten voor de club uit Eindhoven.

PSV werd toen uitgeschakeld door Rangers, ook nu weer de tegenstander in de play-offs, na een 2-2 gelijkspel in Glasgow en 1-0 nederlaag in Eindhoven.

Bekijk hieronder de reacties van Peter Bosz en Joey Veerman na de zege van PSV op Sturm Graz: