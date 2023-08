Lichaam gevonden in Westerschelde, mogelijk van vermiste zwemmer

Bij een nieuwe, grote zoekactie vanochtend op de Westerschelde is een lichaam aangetroffen. Mogelijk gaat het om de zwemmer die vorige week donderdag bij Vlissingen vermist raakte.

Er waren al eerder zoekacties geweest naar de man, telkens zonder resultaat. Vanochtend vroeg besloot de politie opnieuw om in actie te komen. "Iemand op de veerboot (Vlissingen-Breskens) meldde dat hij een lichaam zag. Daarna hebben we flink opgeschaald", aldus een politiewoordvoerder bij Omroep Zeeland.

De politie zette onder meer een helikopter in. Ook Rijkswaterstaat en de KNRM zochten mee met reddingsboten. Dat gebeurde onder meer voor de kust van Nieuwvliet en Cadzand op Zeeuws-Vlaanderen. Aan het eind van de ochtend werd het lichaam gevonden en geborgen. De identiteit moet nog worden vastgesteld.

De zwemmer raakte vorige week donderdagavond vermist op het Nollestrand, niet ver van het centrum van Vlissingen. De man was de zee in gegaan, maar niet meer teruggekeerd. Rond 20.30 uur begon toen de eerste zoekactie, waarbij ook al een helikopter en verschillende reddingsvaartuigen werden ingezet.

Vrijdag was er opnieuw een zoekactie. "Het wordt natuurlijk wel steeds moeilijker om iemand nog te vinden", aldus de politiewoordvoerder toen. Hij zei ervan uit te gaan dat de zwemmer waarschijnlijk niet meer in leven was . "Het is hopen en wachten of het lichaam aanspoelt. Waar dat gaat gebeuren, is afhankelijk van de stroming."