Schoolgidsen zonder toestemming online beschikbaar, zorgen over privacy

De namen, adresgegevens en 06-nummers van duizenden docenten zwerven rond op het internet. Daarvoor waarschuwt Privacy op School in het NOS Radio 1 Journaal. De organisatie, die scholen helpt om de privacy van medewerkers en leerlingen te waarborgen, kwam er na onderzoek achter dat schoolgidsen van zeker 5000 scholen zonder toestemming worden aangeboden door internetondernemers.

Internetondernemers zijn actief op zoek naar die lijsten. Vervolgens bieden ze die aan op hun websites. "Deze websites staan bol van de advertenties" zegt Henk van de Hoef in het NOS Radio 1 Journaal. "Die verdienen er dus flink aan."

AVG

Tot aan 2018 was het voor scholen gebruikelijk om hele lijsten met contactgegevens van docenten, vertrouwenspersonen en soms ook leerlingen op te nemen in een schoolgids. Tot de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) inging. Met die wet hebben mensen meer recht op privacy, en zijn organisaties verantwoordelijk voor het toezicht op die gegevens.

Tegenwoordig staan eventuele contactgegevens van schoolpersoneel binnen de veilige internetomgeving van de school. Maar die privacy was vroeger niet vanzelfsprekend, zegt Van de Hoef. "In sommige gevallen is daar naïever mee omgegaan."

Niet alleen scholen

Van de Hoef benadrukt dat niet alleen scholen hier het slachtoffer van zijn. Ook lijsten met persoonsgegevens van kerkgenootschappen en sportverenigingen zijn online makkelijk terug te vinden. "Het gaat ook om kerkgenootschappen, scouting- en voetbalverenigingen."

Het is volgens Van de Hoef niet makkelijk om die lijsten offline te halen. Mensen kunnen rapporteren bij Google en een verzoek tot verwijdering doen. Maar dat lijkt dat niet voldoende. "Er zit geen duidelijke persoon of organisatie achter, en veel wordt automatisch verwerkt. Die bots zoeken automatisch naar pdf's met dit soort contactgegevens. Volgens het AD gaat het onder meer om een Oostenrijkse website die al jaren veel geld verdient door privacygevoelige informatie te delen.

Van de Hoef vreest dat er nog veel meer gegevens zonder toestemming op het internet rondzwerven. "Ik denk dat het een topje van de ijsberg is."