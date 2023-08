Vanavond op tv: Evacuatie Afghanen hapert • De agenda van het kabinet • Moderne slavernij in Thailand

De Tweede Kamer wil dat het kabinet de ereschuld naar Afghanen, die bijvoorbeeld als tolk of als beveiliger voor de Nederlandse militaire missie hebben gewerkt, snel inlost. Twee jaar na de val van Kabul is nog steeds niet iedereen in veiligheid. Veel van deze Afghanen vrezen voor hun leven onder het regime van de Taliban en zitten ondergedoken. Vandaar dat er - bijna Kamerbreed - vragen zijn gesteld aan het kabinet: waarom is nog steeds niet iedereen in veiligheid gebracht?

Moderne slavernij in Thailand

In een reeks reportages van over de hele wereld geven we moderne slavernij deze week een gezicht. Vandaag gaan we naar Thailand, naar de visindustrie om precies te zijn. Die industrie is goed voor een miljardenexport. Door de vraag naar goedkope vis - vooral in rijke landen - en door grote arbeidstekorten gaan Thaise bedrijven extreem ver om de productieprijs te drukken. Van de ruim 350.000 arbeiders heeft 14 procent te maken met gedwongen arbeid. Slachtoffers zitten vast op vissersboten en kunnen geen kant op.

Bekijk hieronder deel I in deze serie: