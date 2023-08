Raad van State keurt project voor opslag CO2 in Noordzee goed

De Raad van State heeft groen licht gegeven voor megaproject Porthos, waarbij CO2 via pijpleidingen onder de Rotterdamse haven wordt opgeslagen in de Noordzee . De hoogste bestuursrechter erkent dat sprake is van belastende stikstofuitstoot, maar die is tijdelijk en beperkt en heeft geen grote gevolgen voor natuurgebieden.

Milieugroep Mobilisation for the Environmonnt (MOB) had bezwaar aangetekend tegen het CO2-opvangproject. Volgens MOB zou bij de aanleg te veel stikstof vrijkomen. Maar volgens de Raad van State is die hoeveelheid op de lange termijn verwaarloosbaar.

De uitspraak is belangrijk voor demissionaire kabinet, dat beoogt om de CO2-uitstoot flink terug te dringen. In 2030 moet de uitstoot 55 procent minder zijn dan in 1990.

CCS

CCS, Carbon Capture and Storage, is een techniek waarbij CO2 in de industrie wordt afgevangen en ondergronds wordt opgeslagen. In het geval van Porthos zal dit vanuit de Rotterdamse Haven naar de lege gasvelden in de Noordzee gaan.

Porthos denk jaarlijks 2,5 megaton CO2 onder zee op te kunnen slaan. Dat is 1,5 procent van de jaarlijkse uitstoot in Nederland. De Nederlandse staat heeft 2 miljard euro vrijgemaakt voor het project.