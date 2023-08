NS zet bussen in bij Almere, maar veel onduidelijkheid en chaos

Treinreizigers tussen Almere en Weesp ergeren zich massaal aan de tijdelijke inzet van bussen, nu er aan het spoor wordt gewerkt op het drukke traject.

De chauffeurs van de bussen die de trein vervangen, weten vaak de weg niet. De bussen zijn vaak (te) vol en het is soms onduidelijk welke kant ze op rijden.

"Mensen zijn gefrustreerd omdat ze naar hun werk willen, maar eigenlijk niet kunnen", zegt Misja Speur van reizigersorganisatie Rover bij Omroep Flevoland.

Op papier is het goed geregeld. NS zet bussen in tussen de stations Almere Oostvaarders en Weesp, nu de treinen niet kunnen rijden. Er zijn snelbussen tussen de twee stations en bussen die ook stoppen op de tussenliggende stations in Almere.

'Het is hier of daar, je weet het niet'

Maar in de praktijk gaat het vaak mis. "Er wordt van alles geschreeuwd maar ik weet dan niet waar ik moet staan", zegt een passagier op station Weesp. "Of het is hier of het is daar en dan gaat die bus verder rijden. Je weet het niet."

Een andere reiziger: "Vanochtend in de bus spraken mensen daarover. Andere mensen gingen klagen bij de buschauffeur omdat de bus vol zat. Dus wel veel ontevreden mensen eigenlijk."

Wij moesten de weg wijzen

Ook wordt geklaagd over buschauffeurs, die uit Hongarije, Bulgarije en Polen komen. Zij lijken geen idee te hebben van de route die ze moeten rijden en spreken geen Nederlands. Dat leidt er soms toe dat ze een verkeerde afslag nemen, met vertragingen als gevolg. "Zij hebben bussen ingehuurd vanuit het buitenland en die mensen kennen de weg niet", aldus een reiziger. "Wij moesten hem de weg wijzen, twee keer."

Volgens Speur is het gevolg dat mensen soms heel lang onderweg zijn. "Ik hoor zelfs dat mensen noodgedwongen thuiswerken", aldus de woordvoerder van Rover.

NS erkent de problemen. "We hebben gezien dat er aanloopproblemen waren bij het opstarten van die busdienst. Dat zat hem in chauffeurs die nog onbekend waren op de weg en spitsdrukte", aldus een woordvoerder. "We hebben ook klachten ontvangen van reizigers die niet mee konden. Dat is heel vervelend. We zien wel dat het in de loop van de week steeds beter gaat."

De werkzaamheden aan het spoor tussen Almere Oostvaarders en Weesp worden morgen afgerond. Maar van 22 augustus tot 4 september wordt gewerkt aan het spoor tussen Almere Centrum en Dronten. Ook dan zet NS bussen in.