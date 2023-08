Bol, Hassan en nog altijd Martina (39): deze Nederlanders komen in actie op WK atletiek

Met Femke Bol en Sifan Hassan heeft de Nederlandse atletiekploeg twee topfavorieten in huis in Boedapest. De twee vrouwen zijn absolute blikvangers bij de wereldkampioenschappen in Hongaarse hoofdstad. Nederland is in Boedapest, waar de WK komende zaterdag beginnen, met 41 Nederlandse atleten negen dagen lang op tal van onderdelen vertegenwoordigd. Voor Bol, vorig jaar goed voor twee keer WK-zilver en driemaal goud op de EK, en Hassan, tweevoudig olympisch en wereldkampioene, zijn er meerdere medaillekansen in Hongarije.

Een voorbeschouwing op de wereldkampioenschappen atletiek. - NOS

Hassan laat over haar precieze doelen en programma nog weinig los. De 30-jarige voormalig Ethiopische is geplaatst voor de 1.500, 5.000 en 10.000 meter. Op de laatste twee afstanden won ze bij de WK in 2019 goud. De kans is groot dat Hassan zaterdag meteen al in actie komt: de eerste ronde 1500 meter zit in de ochtendsessie, 's avonds volgt de finale van de 10.000 meter. Bol geldt als topfavoriet op de 400 meter horden in Boedapest. Bij afwezigheid van titelverdediger Sydney McLaughlin zijn alle ogen gericht op Bol, die mondiaal op dit onderdeel de vijf snelste tijden van dit seizoen heeft gelopen.

WK atletiek live bij de NOS De mondiale atletiekstrijd in Boedapest (19 t/m 27 augustus) zijn elke dag live te volgen bij de NOS. De avondsessies van de WK worden live uitgezonden. Te beginnen op komende zaterdag op NPO 3, wanneer al de eerste medailles worden verdeeld (o.a. 10.000 meter, gemengde estafette). Dagelijks zijn de ochtend- en avondsessies te volgen in een liveblog, inclusief video's en reacties. Zaterdag begint de uitzending om 19.28 uur op NPO 3, en is ook te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

"Ik ga er als favoriet in", realiseert Bol zich. "Dat heb ik ook op de EK gehad, maar nog nooit op een WK. Uiteindelijk verandert dat niets. Ik moet nog steeds door de rondes heen komen en de beste tijd neerzetten in de finale." Naast haar favoriete onderdeel kan de Nederlandse loopster ook uitkomen op de 4x400 meter en - direct op de openingsdag - de gemengde estafette. De 23-jarige Amersfoortse vindt estafettes "superleuk", maar weet niet wat er past in haar schema: "Dat bepalen de coaches." Dat zijn Laurent Meuwly en Bram Peters, die kunnen beschikken over een ijzersterke estafetteploeg. Met vijf vrouwen en zes mannen zijn meerdere sterke formaties mogelijk in het gemengde onderdeel over vier hele ronden. Naast Bol lopen van die groep ook Lieke Klaver, Nick Smidt en Liemarvin Bonevacia op hun individuele specialiteit: 400 meter. 'Moordende concurrentie' Smidt en Klaver verbeterden dit jaar hun persoonlijk record en gaan vol vertrouwen naar Boedapest. "Maar om hier voor een medaille te gaan, moet je beter lopen dan ongeveer alle mannen ooit", ziet hordenspecialist Smidt voor zichzelf een zware opgave weggelegd.

Lieke Klaver en Femke Bol succesvol op de EK indoor 2023 - ANP

Klaver gaat te midden van "moordende concurrentie" voor haar "beste tijd ooit". Er lonken zelfs drie estafette-onderdelen voor Klaver. De Noord-Hollandse is naast de onderdelen over 400 meter een optie voor de 4x100 estafette. Een mogelijk overvol programma. "Ik ben niet bang voor het programma of vermoeidheid", zegt Klaver (24) voor haar derde WK outdoor. "Voor het eerst weet ik echt niet wat me te wachten staat. Ik ga maar van het ergste uit: dat ik alles loop." Op de sprintafstanden komen naast aanstormende talenten N'ketia Seedo en Raphael Bouju ook kersvers Nederlands kampioene Tasa Jiya en veteraan Churandy Martina in actie. Martina (39) en Laros (18) Bij zijn achtste WK hoopt Martina met de 4x100 meter-ploeg de finale te halen. Met zijn 39 jaar is hij de meest ervaren atleet van de Nederlandse equipe. Hij was er twintig jaar geleden al bij op de WK in Parijs. Destijds was Niels Laros, die op de WK de 1500 meter loopt, nog niet geboren. Martina lacht: "Niels was nog niet eens gepland, denk ik. Mooi dat ik nog steeds mee mag met deze nieuwe generatie. Het is mooi om te zien hoe goed Niels het doet. Hij loopt langere afstanden, met een andere mindset. Misschien kan ik ook nog iets van hem leren."

Churandy Martina tijdens de Spelen in Tokio. - ANP

Jorinde van Klinken is bij het discuswerpen "zeker één van de medaillekandidaten". Vorig jaar eindigde Van Klinken bij de WK in Eugene net buiten het podium. "Toen was ik half geblesseerd, dus dat was een enorme opsteker. Daar kan ik verder op bouwen nu ik gezond ben." Van Klinken komt ook in actie bij het kogelstoten, net als Jessica Schilder. Douwe Amels stuntte dit voorjaar met goud op de EK indoor in Istanboel. Zijn nieuwe Nederlands record (2.31 meter) geeft hoop op een finale in Boedapest. Menno Vloon mengt zich in de strijd bij het polsstokhoogspringen achter superster en wereldrecordhouder Mondo Duplantis. Op de laatste dag van de WK gaat Abdi Nageeye voor nieuw succes op de marathon. Nederlands recordhouder Nageeye werd dit jaar na een moeizame voorbereiding derde op de marathon van Rotterdam. Hij weet hoe te pieken op het grote podium, getuige zijn zilveren medaille op de Spelen van Tokio.

Anouk Vetter op trainingscentrum Papendal - ANP