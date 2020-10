Ruime steun in Kamer voor coronawet; meer zeggenschap parlement

De coronawet van het kabinet kan rekenen op ruime steun in de Tweede Kamer. Dat was eigenlijk de afgelopen tijd al duidelijk geworden, maar het is bevestigd in het Kamerdebat van vandaag. Kern van de wet is dat er een beter juridische basis komt voor de coronamaatregelen in Nederland. Veel van de maatregelen worden nu geregeld via plaatselijke noodverordeningen en daar moet de coronawet een eind aan maken.

Over de wet is veel te doen geweest. Tegen een eerste versie was veel protest, ook van rechtsgeleerden. Die vonden dat het kabinet te veel macht zou krijgen. Het kabinet paste het plan toen aan en diende het wetsvoorstel in juli in.

Ook daarna was er nog veel onvrede over, maar de politieke angel ging er vorige week uit. Toen werden de coalitie en de oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, SGP en 50Plus het eens over aanpassingen. Zij spraken samen een groot aantal wijzigingen af, waarvoor dus een ruime meerderheid is in de Kamer.

Kamer bespreekt maatregelen vooraf

Afgesproken werd onder meer dat het parlement maatregelen van het kabinet bespreekt voor ze ingaan en niet pas achteraf. Als de minister in zeer dringende gevallen een maatregel neemt die onmiddellijk moet ingaan, vervalt die alsnog als de Kamer er niet binnen een week mee instemt.

Verder gaat de boete voor overtreding van de coronaregels omlaag van 390 naar 95 euro en geldt de wet drie maanden in plaats van zes (in een nog eerder stadium was sprake van een jaar). Ook komt erin te staan dat bewoners van verpleeghuizen altijd tenministe één familielid of naaste op bezoek mogen krijgen.

Democratisch debat

Kamerlid Van Dam van regeringspartij CDA, die ook aan de wijzigingen heeft meegewerkt, zei dat het goed is dat "de beperkende maatregelen in de coronacrisis onderdeel van het democratisch debat kunnen worden". Hij denkt dat alleen al door het debat het draagvlak voor de maatregelen groter zal worden. Zijn collega Veldman van coalitiepartner VVD sprak soortgelijke woorden: "Dat de Kamer maatregelen van de minister kan bekrachtigen past bij een democratische rechtsstaat. Juist in het belang van het draagvlak is het versterken van de positie van de Kamer wenselijk."

Kamerlid Buitenweg van GroenLinks noemde de samenwerking met collega-Kamerleden om het wetsvoorstel aan te passen bijzonder: "We wilden vanuit onze rol als volksvertegenwoordiger allemaal hetzelfde. Als de amendementen worden aangenomen, zorgen ze ervoor dat de Tweede Kamer zeggenschap krijgt en dat de macht van de ministers worden begrensd en zo hoort dat in een democratische rechtsstaat."