Dodental Maui nu hoger dan 100, Biden op korte termijn naar het eiland

Het dodental als gevolg van de natuurbranden op Maui is de 100 gepasseerd. Dat heeft gouverneur Josh Green van Hawaï bekendgemaakt in een videoboodschap. Er zijn nu 101 lichamen geteld, vertelde Green. "Ons hart doet zeer door dit verlies." Verwacht wordt dat het dodental nog verder zal stijgen, gaf de gouverneur eerder al te kennen. Tot nu toe zijn pas vier van de vaak ernstig verbrande lichamen geïdentificeerd.

Green vertelde dat er nu zo'n duizend hulpverleners "van over de hele wereld" op het eiland zijn om overlevenden te ondersteunen en te zoeken naar mensen die de branden niet hebben overleefd. "Iedereen wil deze wond genezen. Dat zal tijd gaan kosten", zei hij. Het onderzoek in het getroffen gebied is nu volgens hem voor ongeveer 27 procent klaar.

Ook vertelde hij over zijn contact met president Biden, die volgens hem op korte termijn een bezoek zal brengen aan het rampgebied. "Hij zal er zijn als het zware werk - het hartverscheurende werk - gedaan is", zei Green. "Hij wilde het emotionele werk in de rampzone niet belemmeren met een bezoek."

Duizenden dakloos

Het verhaal van Green sluit aan bij wat Biden eerder zelf al zei. "Ik wil niet in de weg lopen. Ik wil er zeker van zijn dat we de inspanningen niet verstoren", zei hij gisteren. Volgens Biden wordt er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat inwoners van Hawaï goed worden geholpen.

De federale overheid heeft een eenmalige vergoeding van 700 dollar per persoon beschikbaar gemaakt voor inwoners van Maui. Dat bedrag kunnen ze gebruiken voor hun eerste levensbehoeften in de eerste dagen na de ramp, is het idee.

Van de zwaar getroffen historische stad Lahaina, waar zo'n 12.000 mensen wonen, is ongeveer 80 procent verloren gegaan. De schade aan alleen al de verzekerde bezittingen in Lahaina zou neerkomen op meer dan 3,2 miljard dollar. Honderden families en dus duizenden mensen zijn hun huis kwijt, vertelde Green ook in zijn nieuwste videoboodschap. Veel mensen die nu dakloos zijn, worden voorlopig ondergebracht in hotels.